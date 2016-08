Aikaisemmin, kalliimmin, laveammin

Huomenna lauantaina on Se päivä, jolloin penkkiurheilijat aloittavat istumalihastensa kestävyyskisan. Rion olympialaiset alkavat ennen kukonlaulua eli aamukahdelta. Urheilun riemua kestää sitten reilut pari viikkoa.

Paitsi että kyllä innokkaimmat ovat ottaneet förskottia jo ennen virallisia avajaisia, onhan olympialaisten jalkapallo-ottelut aloitettu jo jokunen päivä sitten.

Tällä kertaa olympialaiset vaativat toden teolla turnauskestävyyttä, sillä jos suorana haluaa kisoja katsoa, niin yötöiksi menee väkisinkin. Esimerkiksi yksi pakollinen seurattava, miesten keihään finaali, alkaa aamukolmelta.

Veikkaan, että kyllä siinä sähköyhtiöillä on melkoinen virtapiikki, kun Suomen sadat tuhannet televisot napsautetaan päälle yhtä aikaa.

Sitten seuraa tämän jutun numerotieto-osuus – numerothan kuuluvat urheiluun olennaisesti.

Kyseessä ovat jo 28. kesäolympialaiset. Historian lehden havisevat siinä mielessä, että koskaan aiemmin olympiaialsia ei ole pidetty Etelä-Amerikassa.

Mukana on 206 maata, lajeja on 28. Uusia lajeja on kaksi, eli golf ja rugby 7’s. Jos nyt joku tonttu ei tiedä mikä tuo viimeksi mainittu on, niin kyseessä on tietysti tunnetumman rugby unionin vahudikkaampi versio, missä joukkueisiin kuuluu seitsemän pelaajaa – ei 15 niin kuin unionissa.

Myönnetään, myönnetään: lunttasin tuon äskeisen tiedon googlesta.

Olympialaiset ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei kukaan tolkun olento pysty kaikkia lajeja kokonaan seuraamaan.

Suuruus ei koske vain lajien kirjoa, vaan myös kilpailupaikkoja. Pidettiin kisat sitten missä hyvänsä, niin aina niitä edeltää ihan mahdoton rakentaminen. Ja pahimmassa tapauksessa pömpöösejä rakennuksia ei enää sen koommin käytetäkään.

Se on kerta kaikkiaan olympiaalisissa mitoissa olevaa hölmöilyä ja rahan tuhlausta.

Ehdotankin uutta urheilulajia, missä kisaisivat kaikki olympiakaupungit. Lajina olisi sekä urheilupaikkojen jatkokäyttö että yleensä kierrätys. Tässä lajissa voitaisiin kisata aina kymmenen vuoden välein, ja voittajakaupunki saisi palkinnoksi järjestää olympialaiset uudestaan.

Hoi, arvoisa kansainvälinen olympiakomitea ja Bachit, Essayahit ja muut sen jäsenet: idean saa vapaasti varastaa!

Vaikka en olekaan mikään suuri urheilufani, niin joitakin lajeja on kiinnostavaa seurata. Lähinnä ulkourheilullisista syistä.

Niin kuin kenttäratsastusta. Siksi, koska tykkään hevosista.

Ja taitouintia. Koska se on niin kaunista.

Ja rugbyä. Siinä tosin vain Uuden-Seelannin joukkuetta, ja vain ottelun alkua. Koska kilpailijat esittävät aina sen Haka-sotatanssin silmien pyörittelyineen, kielen näyttämisineen ja huhkimisineen. (Siis todellakaan Islannin jalkapallojoukkueen Hu-huuto ei ollut mitään uutta!)

Monet valmistautuvat olympialaisiin hankkimalla entistä ehomman ja isomman television.

Minun vanhempieni luona siihen valmistaudutaan ostamalla uusi herätyskello. Että jaksavat herätä kisoja katsomaan.

Melkoista tuhlausta kyllä sekin. Äiti jo arveli, että uusien pattereiden osto saattaa riittää.