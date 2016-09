Elämää kuningaskunnassa

Muutto Suomesta Alankomaihin oli myös muutto tasavallasta kuningaskuntaan.

Muutin tänne maaliskuun lopussa 1981. Vajaata vuotta aikaisemmin Alankomaissa oli valta vaihtunut. Kuningatar Juliana oli ilmoittanut maaliskuun lopussa 1980 luopuvansa kruunusta vanhimman tyttärensä, Beatrixin, hyväksi. Beatrix oli kruunattu kuningattareksi 30.4.1980.

Kuningaskunnan loistoa pääsinkin ihailemaan melkein heti maahan asetuttuani – ensin televisiosta, myöhemmin livenä Haagissa. Kuningatar Juliana oli tehnyt valtaistuimelle astuttuaan syntymäpäivästään 30.4. koko kansan juhlan, ns. Kuningattaren päivän, jota juhlittiin kuningattaren asuinpaikkakunnalla (ensin Baarnissa, myöhemmin Haagissa). Kuningatar Beatrix halusi säilyttää Kuningattaren päivän entisellä paikallaan, vaikka hänen syntymäpäivänsä onkin tammikuun lopussa. Beatrix muutti päivän luonnetta niin, että kuninkaallinen perhe matkusti päiväksi jollekin paikkakunnalle, jonne oli järjestetty erilaista ohjelmaa. Minulle ensimmäistä Kuningattaren päivän ohjelmaa seurasin huhtikuun lopussa uteliaana nenä kiinni televisiossa, vaikken kielestä vielä mitään ymmärtänytkään. Mutta kuvat kertoivat tarpeeksi. Kaikkialla oli oranssia, kaikki juhlivat. Ja kuninkaallinen perhe – varsinkin lapset – teki parhaansa ja yritti mennä mukaan erilaisiin peleihin ja kilpailuihin. Vähän jäykkää, mutta yritystä riitti.

Syyskuun kolmantena tiistaina (Prinsjesdag) pääsin Haagiin katsomaan, kun kuningatar ajoi kultaisilla vaunuilla työpalatsistaan parlamenttiin lukemaan valtaistuinpuhetta. Saimme hyvät paikat reitin varrelta ja ihastelin pikkutytön lailla sitä kullan kimallusta ja väen paljoutta. Hevosia, sotilaita, poliiseja, ratsupoliiseja, vanhoja, nuoria, lapsia, musiikkia – ja kultaisissa vaunuissa ihan oikea kuningatar… Syyskuun kolmannen tiistain valtaistuinpuheessa julkistetaan hallituksen suunnitelmat tulevalle vuodelle. Valtaistuinpuhe pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1814. Ensimmäisinä vuosina hallitsija itse kirjoitti puheen, mutta vuodesta 1825 ministerit alkoivat yhä enemmän puuttua puheen sisältöön ja nykyään kuningas vain lukee valmiin tekstin. Samana päivänä julkistetaan valtion budjetti seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna hallituksen sanoma oli: Alankomailla menee hyvin, mutta elämme hyvin rauhattomassa maailmassa.

Joulupäivänä kansa istuu taas television ääressä kuuntelemassa ja katsomassa hallitsijan joulupuhetta. Joulupuhe on persoonallisempi ja varsinkin media seuraa tarkkaan, millaisia terveisiä palatsista tulee.

Tammikuun lopussa 2013 kuningatar Beatrix ilmoitti luopuvansa kruunusta. Willem-Alexander kruunattiin kuninkaaksi 30.4.2013. Uusi kuningas on säilyttänyt perinteet. Kuningattaren päivästä tuli Kuninkaan päivä ja sitä vietetään Willem-Alexanderin syntymäpäivänä, 27.4. samaan tapaan kuin Beatrixin aikaan.

Kuninkaan päivän alla tehdään aina erilaisia mielipidemittauksia ja kartoitetaan kuningashuoneen kannatusta. Tänä vuonna monarkian kannatus oli hieman pudonnut. Vuonna 2013 monarkiaa kannatti 78 prosenttia kansalaisista, tänä vuonna 65 prosenttia. Alankomaalaiset eivät ole tyytyväisiä kuningashuoneeseen instituutiona, mutta kuningas Willem-Alexanderin ja kuningatar Maximan suosio on säilynyt ennallaan. Maxima on suosittu – hieman suositumpi kuin Willem-Alexander. Willem-Alexanderia pidetään inhimillisenä, myötäelävänä, mukavana ja ystävällisenä. Hän on saanut mm. paljon kiitosta esiintymisestään MH17 -lento-onnettomuuden yhteydessä.

Nykyisellä kuninkaalla on viime aikoina ollut tapana tehdä yllätysvierailuja eri paikkoihin, esim. vastaanottokeskuksiin, kouluihin, vanhustenkoteihin, erilaisiin järjestöihin. Willem-Alexanderia en ole tavannut, Beatrixia pääsin kerran kättelemään yhdessä konsertissa. Hän yllättyi väenpaljoudesta, mutta halusi – protokollan vastaisesti – kätellä kaikki samassa huoneessa olevat. Niinpä meikäläinenkin yhtäkkiä seisoi kasvotusten kuningattaren kanssa… Hänen kädenpuristuksensa oli lämmin ja hymynsä iloinen. Ihan tavallisia ihmisiä ne ovat kuninkaallisetkin.