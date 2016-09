Emännästä hermoraunioksi

Koiralla on monta keinoa saada emäntänsä hermostumaan. Ainakin, jos sen on tiibetinspanieli-merkkinen.



Yksi takuuvarmasti toimiva on vitkastelu silloin, kun pitäisi joutua. Aatu Elmeri on mestari siinä.

Kun lähdetään aamuisin lenkille, Aatu saa kulkea vapaana, ennen kuin lähestytään tietä, jossa autoja kulkee enemmän kuin yksi päivässä. Emäntä haluaa näin osoittaa luottamustaan uskollista koiraansa kohtaan. Tai sitten, näin meidän kesken, emäntä ei jaksa repiä pihassa jarrut pohjaan lyönyttä karvakasaa.

– Me ainakin mennään Unton kanssa, heippa! on repliikki, joka toimii voimakeinoja paremmin.

Kotitietä voi jolkutella turvallisesti sellaiset sata metriä ennen kuin emäntä alkaa ahdistua mahdollisuudesta, että vieras koira ilmestyisi näköpiiriin ja vokottelisi mamman pikku vuhvelin tai auto hurauttaisi päälle tielle säntäävää koiraa huomaamatta.

Erityisesti tuo jälkimmäinen vaihtoehto kuuluu niin sanottuihin irrationaalisiin pelkoihin, sillä se ei ole ollenkaan todennäköistä, tuskin mahdollistakaan.

Aatu Elmeri ei nimittäin säntäile missään olosuhteissa, pikemminkin se vitkuttelee kaikissa tilanteissa. Ja tämä ominaisuus on juuri se, joka saa emännän hermoraunioksi aika ajoin.

Kun Unto Jalmarin kanssa ollaan edetty jo pitkälle pihapiiristä, saattaa Aatu kääntyä vasta pihalta kotitielle. Sieltä se tulla töpsöttelee kaikessa rauhassa.

Auta armias, jos siinä alkaa herra tipsuherraa hoputtamaan. Ei toimi, voin luvata.

Kun emäntä kääntyy huutamaan koiraansa vauhtia, tämä pysähtyy ja kääntyy katsomaan taakseen, kelle se emäntä oikein möykkää.

Kun Aatu huomaa, ettei ketään ole hänen takanaan tulossa, se keksii toisen keinon ärsyttää emäntää. Se jää kuulostelemaan, mitä asiaa emännällä on.

Käveleminen ja kuunteleminen ei onnistu Aatulta yht’aikaisesti. Asia kerrallaan, tuntuu olevan hänen mottonsa.

Tässä vaiheessa emännällä alkaa olla jo aimo annos kireyttä kutsuhuudossa. Se tuntuu toimivan.

Aatu lähtee käskystä pienen viiveen jälkeen jatkamaan matkaansa emännän suuntaan, mutta omaan hartaaseen tahtiinsa. Ja pian on taas pysähdyttävä kuuntelemaan jotain jostain hevon kuusesta.

– Nyt kiireesti, Aatu, ala tulla nyt! emäntä rääkyy jo selkeästi hermostuneena.

Ja mitä tapahtuukaan: Aatu Elmeri alkaa juosta!

Mitä se tarkoittaa. No sitä, että liikettä koirassa näyttää olevan vaikka toisille jakaa, mutta etenemisvauhti ei ole lisääntynyt yhtään.

Vasta sitten, kun koira pääsee lähelle hermorauniona odottavaa emäntäänsä, se kiihdyttää vauhtia ja pinkaisee saman tien ohi. Aatu Elmerikin siis osaa juosta, jos haluaa.

Nyt koiran peräpään suunnasta alkaa kuulua äänekästä roituamista, joka ei ole kaikin osin julkaisukelpoista.

Vasta kun emäntä on repinyt hermonsa riekaleiksi, Aatu Elmeri pysähtyy.

– Miksi pitää aina hermostua? emäntä tiuskaisee, kun kiinnittää koiraa valjaisiin.

– Sitä samaa minäkin pohdin, Aatu Elmeri tuntuu sanovan, ennen kuin nuolaisee rauhan eleeksi emäntäänsä nenän päästä.