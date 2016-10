Faktaa vai fiktiota?

Faktan ja fiktion eli tosiasian ja kuvitellun, keksityn välillä on usein häilyvä raja. Ei ole ollenkaan harvinaista, että fiktiota tarjotaan faktana. Monesti siihen on tietty syy.

Historian kuluessa kirkko on usein tarrautunut fiktioon vastustaessaan muutosta. Venäjän trollit levittävät fiktiota faktana luodakseen mahdollisimman positiivisen kuvan suuresta isänmaasta. Sodan aikana Suomenkin propagandakoneisto yritti parhaansa maan taistelutahdon ylläpitämiseksi.

Monesti ihminen tarrautuu fiktioon, koska se säilyttää hänen elämässään turvallisuuden ja tasapainon. Edelleenkin on sellaisia, jotka uskovat, että Jumala loi kaiken kuudessa päivässä ja vielä juuri niin kun Raamattu sen kuvaa.

Vakaumusta ei horjuta edes se, että luomiskertomuksessa on loogisia ristiriitoja. Esim. Jumala loi valon heti ensimmäisenä ja niin hän erotti päivän ja yön toisistaan. Looginen ristiriita sisältyy siihen, että auringon Jumala loi vasta neljäntenä päivänä!

Sukupuolineutraalia avioliittoa vastustavat eivät millään halua hyväksyä nykyisiä faktoja ihmisestä, vaan tarrautuvat vanhoihin fiktioihin perustellen vakaumustaan Jumalan luomisjärjestyksellä ja Raamatun ikuisella totuudella.

Eräs pienempi, mutta hyvin havainnollinen esimerkki sitkeästä fiktiosta, mitä väitetään faktaksi, on yleinen uskomus kuinka Klondike on Alaskassa. 1980-luvun alussa olimme erinomaisella Suomi-seuran järjestämällä ulkosuomalaisten päätoimittajien Suomen kierroksella.

Turussa saimme käydä tutustumassa myös yliopiston kirjastorakennukseen, jonka ulkosivulla on mielenkiintoinen laatta.Siinä lukee kuinka tämä kirjasto on rakennettu : ”Alaskan kullalla, jonka K. F. Joutsen on kaivanut yhdessä veljensä kanssa ja lahjoittanut Turun Yliopistolle 1948.”

Voi voi ja voi. Eikö kirjastossa ole karttoja? Kartoista nimittäin voi selvästi nähdä, kuinka Klondike ja Dawson City, missä veljekset rikkautensa hankkivat on aina olleet lujasti Kanadan Yukonin territoriossa. Veljesten kullasta ei hippuakaan ole Alaskasta, minne Klondikesta on yli sata kilometriä.

Mistä tämä fiktio faktana? Siksi että Yhdysvallat on aina ollut niin suuri ja mahtava, että se on nielaissut aluepiiriinsä myös vähäväkisemmän – vaikkakin alueellisesti laajemman Kanadan. Ja kuulostaahan ”Alaska” eksoottisemmalta kuin joku ”Yukon”.

Faktaa vai fiktiota? Kriittistä ajattelua tarvitaan tänään yhtä paljon kuin ennenkin. Tai ehkä enemmänkin, sillä internetin ansiosta faktoina esitettyjen määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Vai mitä se vanha neuvo kehottaakaan: ” Purematta ei pidä nielaista!”