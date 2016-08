Gaudeamus igitur

Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina 27029 onnellista suomalaista painaa juhlallisesti päähänsä ruotsalaisen mallin mukaisen valkoisen lakin, mitä muualla maailmassa luullaan vaihtoehtoisesti joko lihanleikkaajan tai purjehtijan päähineeksi.

Siitä on nyt tasan 50 vuotta, kun itse tein tuon saman Alavuden yhteiskoulun kevätjuhlassa. Siksi tämän vuoden riemuylioppilaana saanen onnitella teitä, joka olette saaneet vuosia kestäneen kovan ja hikisen urakan kunnialla päätökseen.

Englannin kielellä teille uusille valmistuville pidetään ”Commencement Speech”. Tuo nimi on siinä suhteessa mielenkiintoinen, että se ei tarkoita ”päätös- tai valmistumispuhetta” vaan ”alkupuhetta” (commence = alkaa). Toisaalta tottahan se on. Jokainen loppu eli päätös on uuden alku.

Riemuylioppilailta yleensä odotetaan elämänkokemuksen tuomia neuvoja vastavalmistuneille. Sitä minäkin tässä nyt yritän.

Tänä keväänä 12 laudaturia kirjoittanut mikkeliläinen Vikke Elfing totesi haastattelussaan haluavansa tehdä maailmasta paremman paikan. Uskon, että jokainen teistä ajattelee samalla tavalla, eikä tuohon ei tarvita tusinaa älliä vaan aivan toisenlaista älliä. Sitä aivan tavallista tervettä järkeä. Ja paljon paljon intoa, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Unohtamatta tiettyä hulluutta.

Ei tämä maailma vielä valmis ole. Juuri teitä tarvitaan sitä parantamaan. Kunhan vain muistatte, että jos haluatte muuttaa jotakin eli tehdä asioita toisella tavoin, tulette saamaan armotontakin kritiikkiä. Muutosvastarinta on luonnollista. Kun sitten onnistutte jossakin, varautukaa kateuteen, mikä on kavalinta ihmisen kyvyistä.

Nyt jo saatat kysellä: kannattaako tätä maailmaa edes yrittää tehdä paremmaksi? Kyllä kannattaa. Kunhan olet rehellinen itsellesi ja olet mitä olet. Kunhan säilytät pikkulapsen kaltaisen ihmettelemisen kyvyn ja rohkeuden iloita elämän moninaisuudesta, mikä on rikkautemme ja voimavaramme. Muista myös se, että asenne ratkaisee. Aina.

Vielä kerran: Onneksi olkoon! Tai niin kuin ikivanhassa ylipoppilalaulussa lauletaan: ”Gaudeamus igitur” eli ”Niinpä, riemutkaamme!” Nyt on ilon ja riemun aika.