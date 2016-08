Hyökyaalloista apua tulvaongelmiin

Monet tietävät, että alankomaalaiset ovat aina taistelleet vettä vastaan ja osaavat rakentaa patoja. Mutta tiesitkö, että täällä saadaan myös aikaan maailman suurimmat keinotekoiset aallot? Aaltoja tutkimalla selvitetään mereltä tulevien vesimassojen seurauksia padoille. Tutkimuksilla odotetaan saatavan aikaan huomattavia säästöjä, myös maailmanlaajuisesti.

Viime vuonna Delftissä otettiin käyttöön uusi ”Deltagoot” -laite, jolla tutkitaan, millainen vaikutus erittäin korkeilla ja voimakkailla aalloilla on suojavalleihin, dyyneihin ja aallonmurtajiin. Kone, jota rakennettiin kolme vuotta, pystyy saamaan aikaan 5 metriä korkeita aaltoja. Neljä mäntää työntää metallilaatan avulla 9 miljoonaa litraa vettä alas kouruun valtavalla voimalla. Kourun pituus on 300 metriä, leveys 5 metriä ja syvyys 9,5 metriä. Tutkijoiden on mahdollista luoda erilaisia meren ja joen aaltoja, jopa tsunamiaaltoja.

Kaksi kolmasosaa Alankomaiden pinta-alasta on tulville altista ja puolet maan väestöstä asuu merenpinnan alapuolella (alavin kohta on Rotterdamin lähellä, 6,76 m merenpinnan alapuolella). Vuosittain suistoalueilla käytetään suuria summia tulvien ehkäisemiseen. Jättiaaltokoneella tehtävät tutkimukset auttavat katsomaan eteenpäin ja antavat paremman kuvan investointien tarpeesta ja vaikutuksesta. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään maailmanlaajuisesti. Alankomaiden ympäristöministeri ei turhaan ollut ylpeä ottaessaan uuden laitteen käyttöön. Hän totesi ”Deltagootin” osoittavan, että alankomaalaisilla on kaikki mahdollisuudet toimia maailman koealueena ja lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: innovatiiviset ratkaisut vesiongelmiin ja tietotaidon tarjoaminen muille maille.

Alankomaat nähdään johtavana maana maailmassa tulvien estoteknologiassa. Yli tuhannen vuoden ajan alhaisilla alueilla olevia asutuksia on pyritty suojaamaan vedeltä. Maanviljelijät rakensivat ensimmäiset padot suojatakseen maitaan. Viimeinen suuri, meren aiheuttama tulva oli vuonna 1953, kun Pohjanmeren myrsky nosti veden ja peitti 1500 km2 maata alleen. Tuolloin lähes 2000 ihmistä hukkui. Kaksikymmentä päivää tämän tuhotulvan jälkeen perustettiin Delta-komissio, jonka tehtävänä oli antaa neuvoja Delta-suunnitelman toteuttamiseksi. Delta-suunnitelmaan kuului joensuiden patoaminen. Tämä on toteutettu ja vuonna 2014 maa sai uuden Delta-suunnitelman, jonka avulla tulevina vuosikymmeninä suojaudutaan tulvilta ja turvataan makean veden saanti. Suojavalleja vahvistetaan ja nykyään esimerkiksi jotkut alueet maasta uhrataan tulville, jotta toisia alueita suojeltaisiin niiltä.

Ilmastonmuutos aiheuttaa merenpinnan nousua ja geologiset prosessit maan laskeutumista varsinkin maan länsiosissa. Ei ihme, että voimakkaiden myrskyjen aikana rantavalleja ja dyynejä valvotaan yötä päivää. Itse olemme selvinneet vielä kuivin jaloin, vaikka maassa onkin ollut muutaman kerran niin pahoja tulvia, että tuhansia ihmisiä jouduttiin evakuoimaan jokien varsilta. ”Deltagoot” ahkeroikoon nyt nopeaan tahtiin, että jatkossa välttyisimme tuhotulvilta näillä todella alavilla mailla!