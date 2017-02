Ihmisen paras ystävä

Kaikki koir aihmiset tietävät, että koira on ihmisen paras ja uskollisin ystävä. Ainakin joka toinen koira.

Joka toinen on siinä ja siinä. Niin kuin Unto Jalmari.

Ystävällinen otus se kyllä on, kaikille, mutta uskollisuuden kanssa on niin ja näin.

Pihalla vapaana ollessaan se nimittäin hujahtaa aika äkkiä kulman taakse, kun emännän silmä välttää. Ja emäntä saa huhuilla aika uskollisesti, ennen kuin se taas palaa silmän alle.

Velvollisuuksia tällä liukasliikkeisellä kaverilla ei juuri tunnu olevan, mutta oikeuksia sitäkin enemmän.

Esimerkiksi oikeus kiilata toisen edelle silloin, kun on kyse jostain kivasta, kuten ulos menosta tai rapsutuksesta.

Unto Jalmarin mielestä palkkion saamiseen riittää, että Aatu Elmeri on toiminut mallikkaasti. Makupala tuosta toiminnasta kuuluu kuitenkin myös hänelle, samaa laumaa kun ollaan.

Kun on kyse esimerkiksi kynnen leikkuusta, Unto katoaa paikalta, mutta ilmestyy kyllä noutamaan palkintoa, kun Aatun kynnet on leikattu.

Toista maata on joka toinen koira Aatu Elmeri.

Aamuvarhaisesta asti se valvoo uskollisesti emäntänsä askelia, jopa öiset hiipimiset pimeässä se rekisteröi. Ja kun valo jalkalampussa sängyn vierellä aamulla syttyy, Aatu Elmeri asettuu palvelukseen.

On joka ikinen askel sen jälkeen vartioitu.

Jos emäntä jotain unenpöpperössään näyttää unohtaneen, vastuunkantajakoira siitä huomauttaa. Se istahtaa ulko-oven eteen, että nyt se lehti ja auton lämmitys. Tai pistää kuonon ruokakupille, että se aamusapuska pitäis ilmestyä pikku hiljaa tähän.

Kun emäntä piipahtaa ulkona, Aatu Elmerin on päästävä vahtimaan, ettei vaan tule hairahduttua minkään vieraan kulkijan mukaan. Ainakaan ilman Aatua.

Ilvekset ja ahmat kulkevat ihan pihapiirin läheltä, eikä emännän vaistoilla niitä vainuta. Vaan paras ystävä Aatu Elmeripä asiasta ilmoittaa, olipa kyseessä vaaniskeleva eläin tai muu hiippari.

Parhaan ystävän on aina tiedettävä, mitä emäntä hommailee. Myös sisätiloissa. Olohuoneessa, keittiössä, makuuhuoneessa ja siinä paikassa, jossa kuninkaatkin käyvät yksin.

Tai ainakin on oltava vahdissa sen oven edessä, minkä takana emäntä kulloinkin on, mieluiten kuono kiinni ovenraossa.

Ja kun ilta koittaa ja touhut loppuu, on vielä varmistettava, ettei emäntä tietämättä livahda vuoteesta, ainakaan ulos asti.

Meillä koiraihmisillä onkin joka päivä ystävänpäivä.

Ystävyys on niin turkasen tiivistä, että alkaa väistämättä kaivata yksinäisyyttä. Sitä, että saisi olla hetken vailla vahtijaa.

Vaan annapas olla, kun ihminen irrottautuu koirastaan. Ei mene vuorokauttakaan, kun jo iskee armoton ikävä. On kuin olisi kadottanut osan itsestään.

Sellaista se on, tosi ystävyys.