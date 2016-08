Viime pääsiäisen aikoihin kerroin ylpeänä kuinka Etelä-Pohjanmaan maakuntalehdessä Ilkassa oli ihan luettelo eri paikkakunnilla poltettavista pääsiäiskokoista. Totesin kuinka komeilta ne kokot mustassa kevätyössä näyttävät.



Siksi en ymmärräkään tuota savolaista tapaa polttaa kokkoja juhannuksena, kun yötkin ovat kuin päiviä. Siihen tokaisi Ronkaisen Sari:

– Markku ei niitä juhannuskokkoja poltetakaan valon vaan lämmön vuoksi. Olihan se ihan romanttista viime juhannuksenakin kokon lämmössä paistaa makkaraa!

Aina niitä ilmoja piisaa. Ja säähän on arvovapaa. Ei hyvä eikä huono. Meidän tulkintamme tekee siitä sitten hyvän tai huonon. Vaan miten tulkitset sitä, kun pari vuotta sitten jouluyö oli lämpimämpi kuin juhannusyö?

Oli sää mitä oli, juhannus on aina juhannus. Joka vuosi se on pohjoisen pallonpuoliskon valoisinta aikaa. Valo ja pimeys ovat myös sään tavoin arvovapaita, mutta kyllä ne vain vaikuttavat mielentiloihimme. Muistan erään hiljan Suomesta Kanadaan muuttaneen papin kommentit. Hän huokaisi:

– Olin ensimmäisenä vuonna menettää mielentasapainoni, kun joulun aikaan päivät eivät olleetkaan hämäriä ja yön pimeys niin pitkä kuin Suomessa. Toisaalta, ensimmäisellä Suomen lomallaan meidän Kanadassa syntyneitä lapsia ei saanut millään nukkumaan. ”Ei ole vielä pimeää”, he iloisena huudahtelivat!

Hyvä lukija, älkäämme valittako sitä, että juhannuksena päivät alkavat taas lyhentyä ja pimeys lisääntyä. Iloitkaamme valosta ja Suomen lyhyen kesän kauneudesta. Nauttikaamme elämästä, sillä lauletaanhan sitä laulussakin:

”Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen. Pirtti on jo pesty puhtoinen, pihamaakin laastu on. Koivujen lehvät portailla huiskii, kesän juhlasta pihlaat kuiskii. Metsiköstä kielot kannettiin, sinikukat huoneisiin.”

Oikein rattoisaa juhannusta itse kullekin!