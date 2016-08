Kaksi kertomusta

Kävin hiljattain Amsterdamissa ja Haagissa. No ei, en rupea siitä asiasta mitään matkakertomusta tähän kirjoittamaan, mutta yhden asian kerron.

Tai itse asiassa kaksi.

Ne molemmat liittyvät pakolaiskriisiin, joka vaikuttaa nyt mullistavasti koko Eurooppaan, ja vähemmässä määrin myös Suomeen. Pakolaisten tulosta ollaan montaa mieltä, mutta joskus ihmisten mielipiteet yllättävät. Myös positiivisesti.

Näin kertoi Amsterdamissa suomalainen oppaamme, joka on kiertänyt muutakin kuin Tahkoa.

Hän oli hiljattain tehnyt ryhmänsä kanssa retken Saksaan ja jutellut siellä vanhan tuttavansa kanssa, sanotaan häntä nyt vaikka Fritziksi. Fritz oli oikein tyylipuhdas baijerilainen; isokokoinen vanhempi herra isoine viiksineen, vain nahkahousut puuttuivat habituksesta.

Oli tullut puhe pakolaisista, ja oppaamme oli jo luullut tietävänsä Fritzin mielipiteen asiasta. Että baijerilainen varmaan toivottaa kaikki pakolaiset hornan tuuttiin natsilippua kädessään heilutellen.

Ei olisi voinut mennä pahemmin pieleen.

– Tulkoot kaikki tänne vain! Kyllä tänne sopii! Se on ihan meidän syytä, että tällainen pakolaiskriisi ylipäätään on, oli Fritz yllättänyt.

Hänen mukaansa Saksa on myynyt kaiken maailman aseita juuri Syyrian ja Iranin alueelle. Jos siellä nyt rähinöidään, ei Saksa voi välttää vastuutaan.

Niin tai näin, mutta totta näyttää olevan se, että Saksassa yritetään nyt pestä toisen maailmansodan ja holokaustin mustuttamia kasvoja. Maksaa velkaa takaisin, jotenkin.

Toinen kertomus.

Ryhmämme oli vierailulla Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n päämajassa Haagissa. Kyseessä ei ole mikä tahansa paperinpyöritysorganisaatio, vaan tulosta kemiallisten aseiden kieltämisessä on tullut niin, että vuonna 2013 järjestölle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.

No niin. Keskusteltiin siinä muun muassa Suomessa ja sen somessa esiintyneistä aika rankoista mielipiteistä ja siitä, miten monet pitävät useimpia pakolaisia elintasosurffareina.

Meille puhunut mies pudisteli päätään.

– Olen itse käynyt monta kertaa esimerkiksi Syyriassa. On ollut karmeaa nähdä, miten tavallisten ihmisten, keskiluokkaisten ihmisten kaupunginosat ovat nyt ihan tuusannuuskana. Siis mitään ei ole pystyssä. Ei mitään.

– Eräässä kaupungissa päiväsaikaan elämä tuntui ihan normaalilta – paitsi että aina välillä jossakin päin pamahti. Ja yöllä taivaanranta oli valkeana kuin Suomessa revontulten aikaan, samanlaista välkettä; mutta siellä se välke tuli jatkuvista pommituksista.

– Jos olet nähnyt sellaista… Kyllä se jättää jälkensä. Et sinä sen jälkeen enää entisenlainen ole, päätti mies puheensa vakavana.