Kissa tuli taloon

– Kuuleppa Aatu, kun meidän laumaan on tulossa kissa, emäntä sanoi eräänä iltana.

Aatu yritti ymmärtää, mitä emäntä sanoi: se istahti, katsoi emäntää silmiin ja kallisti päätään. Unto kuunteli välinpitämättömämmin taustalla.

– Kissa tulee meille, emäntä toisti, ja Aatu kallisti päätään toiseen suuntaan.

– Mutta vasta myöhemmin, viikon päästä, emäntä jatkoi tiedotettaan, ja koira kallisti vielä kerran päätään toiseen suuntaan. Sitten se tuhahti, lähti kävelemään ja pötkähti maate.

Sillä erää asia oli loppuun käsitelty.

Toissa viikolla Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin elämä sitten muuttui peruuttamattomasti, kun emäntä kantoi kotiin kissanpennun.

Aika erikoiselta otukselta se Aatun ja Unton mielestä alkuun vaikutti, se kun haisi niin kummalliselle ja vain sähisi ja huitaisi säpäkästi käpälällään, jos sitä yritti lähestyä.

Niinpä koiranpojat päätyivät tekemään tuttavuutta hieman etäämmältä. Ensimmäisen illan ne istuivat ja tuijottivat liki hievahtamatta kolmen metrin päässä tuolilla kyyhöttävää kissaa.

Niin kiinnostava uusi otus oli, että koiranpojat eivät olisi millään malttaneet hoidella iltarutiineja emännän kanssa, saati painua maate.

Seuraavana aamuna kissa oli jo vähän lähestyttävämpi, vaikka miukuikin kumman kimeästi ja kiemurteli emännän jaloissa omituisesti häntä pystyssä.

Pitihän sitä käydä kopasemassa, mutta lopputulos oli sama, kuin edellisenä iltana: terävät kynnet sipaisivat salamannopeasti kuonoa. Sen verran napakoita sivallukset olivat, ettei tehnyt mieli ihan heti uudelleen työntää kuonoaan pedon ulottuville.

Ja taas eläimet seurasivat toinen toistaan kunnioittavan välimatkan päästä.

Jos koiranpojat lähestyivät kissanpentua, tämä ryhtyi murisemaan. Karkuun juokseminen ei kuulunut sen raktiorepertuaariin.

Kolmantena päivänä tapahtui kummia: unenpöpperöinen kissanpentu antoi Aatu Elmerin nuolla turkkiaan.

Aatu lipsi hitain harkituin nuolaisuin kissan päätä, ja kissa nautiskeli hoivasta silmät kiinni. Unto Jalmari katsoi silmät pyöreinä aikansa ja vetäytyi sitten luovuttaneen oloisena talon vastakkaiseen päätyyn.

Harkitsevainen, kärsivällnen, sitkeä ja sosiaalisesti taidokas Aatu Elmeri oli voittanut kissanpennun luottamuksen. Innokkaasti kissaa leikkiin kutsuva Unto Jalmari sen sijaan joutui nuolemaan kirjaimellisesti haavojaan.

Pikku hiljaa myös Unton ja kissanpojan välinen jää alkoi murtua: leikeistä väsähtänyt kissanpentu asettui pötköttelevän Unton hännän alle nukkumaan päiväuniaan.

Viikossa on yhteinen kieli löytynyt – tai tarkalleen ottaen eläimet ovat oppineet toistensa kielen.

Kun Unto Jalmari asettuu pylly pystyssä etutassut maata pitkin houkuttelemaan kissanpentua leikkiin, se ymmärtää lähteä juoksemaan hippaa karkuun. Se osaa myös ottaa hipaksi kynnet piilossa.

Ja kun kissanpentu asettuu vastaavaan asentoon Unto Jalmari tietää, että se ihan kohta hyökkää kimppuun, ja osaa väistää.

Aatu Elmerikin osallistuu leikkeihin joskus, mutta useimmiten se ottaa huoltajan roolin.

Niin arki on asettunut uomiinsa, ja laumaamme kuuluu nyt myös kissa. Nykyisin koiranpoikien ensimmäinen homma aamuisin on tipsuttaa katsomaan, mistä kissanpentu löytyisi.