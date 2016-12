Korinttimunkkeja, paukkupommeja ja kuusikokkoja

Taas se vaihtuu – vuosi. Ja metelillä ja paukkeella taas varmaan vaihtuukin! Kaukana ovat ne lapsuusvuodet, kun vuoden vaihdetta juhlittiin rauhallisissa merkeissä maaseudun rauhassa. En ole ollut Suomessa pitkään aikaan vuoden vaihteessa, joten en tiedä, miten siellä nykyään juhlitaan. Ehkä ilotulitteet ja paukkupommit ovat tulleet sinnekin, mutta epäilenpä, ovatko samanlaisina kuin täällä.

Lapsuudesta mieleen ovat jääneet uudenvuoden aatot mummolassa yhdessä tätien ja sedän kanssa, tai naapureiden luona – tai ihan vaan kotona oman perheen kesken. Uudenvuoden aattoiltaan kuuluivat ainakin tinan valu ja tähtisadetikut.

Tähtisadetikut olivat meidän ilotulitusrakettejamme ja minä ainakin pelkäsin niitäkin niin, etten uskaltanut pitää kädessäni. Myöhemmin, kun ikää oli tarpeeksi, kuvaan tulivat uudenvuoden vastaanotot ravintolassa; musiikkia, tanssia, hauskaa yhdessäoloa. Ja kotiin palattua odottivat tinat ja kauha, sillä eihän ilman uudenvuoden tinaa – ja ennustuksia – vuotta voinut aloittaa.

Oli siinä ihmettelemistä hollantilaiselle sulhaselleni, joka tuli ensimmäistä kertaa vuoden vaihdetta viettämään Vieremälle. Hänestä oli ensiksikin ihme, että ravintolat olivat auki uudenvuoden aattona. Alankomaissa kaikki viettivät vielä muutama vuosi sitten vuoden vaihdetta kotona sukulaisten tai ystävien kanssa. Yksikään ravintola ei ollut auki

. Ajat ovat muuttuneet ja nykyään monissa ravintoloissa järjestetään erityisiä uudenvuoden aaton juhlia.

Täällä uudenvuoden aattona alkavat paukkupommit räjähdellä jo heti aamusta, vaikka virallisesti paukuttelun saa aloittaa vasta klo 18. Välttelen ulkona liikkumista tuona päivänä. Mutta joskus ulos on pakko mennä, sillä vuoden viimeinen päivä on normaali työpäivä – yritän tosin aina saada silloin vapaapäivän…

Mutta sittenkin ulos on mentävä, sillä hollantilaiseen uudenvuoden aattoon kuuluvat pyöreät munkit (oliebollen) – korinteilla tai ilman. Koska olen liian laiska tekemään niitä itse, ne pitää käydä ostamassa leipomosta.

Joka vuosi munkit testataan ja voittaja julkistetaan joulun jälkeen. Arvata saattaa, että voittajaleipomon ovella on seuraavina päivinä pitkät jonot, kun kaikki haluavat maistaa maan parhaita munkkeja. Munkkeja muuten myydään täällä marraskuusta alkaen.

Kun munkit on hankittu – ja ensimmäiset maisteltu päiväkahvien aikaan – voidaankin alkaa valmistella pientä purtavaa illaksi. Jos talo täyttyy ystävistä tai sukulaisista, ilta kuluu herkutellessa ja vaikkapa erilaisia pelejä pelatessa. Myöhemmin illalla kansa rauhoittuu tv:n ääreen, sillä uudenvuoden aattoon kuuluu one-man-show, jossa joku maan tunnetuista koomikoista pitää vuosikatsauksen.

Tämä show päättyy useimmiten juuri vähän ennen keskiyötä, jotta jokainen ehtii pamautella samppanjapullot auki ennen kuin vuosi vaihtuu. Sitten skoolataan, suukotellaan ja toivotetaan kaikille hyvää uutta vuotta.

Ja sitten alkaa paukkua ja räjähdellä. Taivas täyttyy ensin upeista ilotulitteista, sitten savupilvestä… Ja pommit paukkuvat kuin olisi sota käynnissä. Tällainen meteli jatkuu pitkälle aamuyöhön. Kaupungit ja kunnat vaihtavat kadunvarsien roskalaatikot muovisäkkeihin jo ennen joulua, sillä muuten vuoden alussa missään ei ole enää ehjiä roskalaatikoita, kun ilkivallan tekijät räjäyttävät ne ilmaan. Myös postilaatikoiden aukot tukitaan, ettei niihin saada tungettua ilotulitteita. Vain lasisten bussikatosten säilyttämiseksi ei ole vielä keksitty keinoja…

Uudenvuoden yön perinteisiin kuuluu Alankomaissa myös joulukuusten polttaminen. Pikkupojat kulkevat jo Tapaninpäivänä ovelta ovelle kerjäämässä joulukuusia. Taitavat jo tietää, että meillä kuusi komeilee sisällä loppiaiseen asti, sillä viime vuosina olemme saaneet olla rauhassa.

Aikaisemmin joulukuusikasoja oli melkein joka kadunkulmassa, nykyään kunnat ovat määritelleet paikat, joissa kokkoja saa polttaa. Haagissa, meren rannalla (Scheveningen), kokkoa aletaan rakentaa 27.12. kuormalavoista. Viime vuonna kokko oli virallisesti maailman suurin: korkeudeltaan 33,42 metriä, tilavuudeltaan 8695 kuutiometriä. Saa nähdä, rikotaanko tuo ennätys tänä vuonna.

Toinen perinne Scheveningenissä on uudenvuoden päivän kastautuminen meressä kello 12.00. Tämä perinne aloitettiin jo vuonna 1960 ja vuosi vuodelta tapahtuma on saanut lisää kävijöitä. Viime vuosina osanottajia on ollut noin 10.000.

Ei, minua ei saa mereen, vaikka maksettaisiin!

Hyvää ja turvallista vuoden vaihdetta kaikille lukijoille ja onnea alkavalle uudelle vuodelle!