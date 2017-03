Kun emännältä kiehahti yli

Varoitus: Tämä teksti saattaa sisältää materiaalia, joka voi järkyttää herkimpiä.

Nyt on Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin emännälle valjennut lemmikkien pidon kääntöpuoli. Jos tästä kovin paljon rankemmaksi yönseudut menee, emäntä joutuu vakavasti harkitsemaan sitä, minkä sanoi viime yönä koiralleen Aatu Elmerille kellon lähennellessä yhtä.

– Minä muutan pois tästä talosta.

Niin emäntä sanoi. Ja sanoipa vielä toisessa yhteydessä.

– Aatu, minä en jaksa enää, minä kohta kuristan sinut.

Nyt, kun kaikki on ohi, on jäljellä vain uupunut ja katuvainen emäntä. Ja koira, joka pääsi vaivoistaan aamun sarastaessa.

Tarkennettakoon, että Aatu Elmeri on edelleen elossa ja voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Viime yö oli nimittäin piste iin päälle.

Sitä edeltävistä tapahtumista mainittakoon että Unto Jalmari sairasti kivuliaan anaalirauhasen tulehduksen alkuvuodesta. Tauti oli niin koiralle kuin emännällekin uusi ja ahdistava, eikä siihen osattu varautua ennakkoon.

Hännän laskeutuminen kippuralta alaviistoon ja muutenkin vaisu olemus kertoivat riittävän selvästi, että jotakin on pielessä.

Eläinlääkäri laittoi heti koiranpojan unille ja puhkaisi patin pyllystä. Sitten hoidettiin vielä kipeämpää takalistoa antibiootein ja särkylääkkein.

Itku pakkasi pienen koiran kitaan varsinkin öisin, ja tietysti myös aamuin illoin, kun haavaa jouduttiin huuhtomaan. Mitä muuta emäntä voi tällaisessa tilanteessa tehdä kuin valvoa ja lohduttaa. Ja pyytää lisää särkylääkettä, joka sekään ei ole hyvä vaihtoehto koiran munuaisten hyvinvoinnin kannalta.

Se oli raskasta aikaa, mutta siitä selvittiin muutamassa yössä. Sitten kissa keksi, että yölläkin voisi oikeastaan käydä ulkona pissillä.

Olen aina kuvitellut, että kissat sanovat MAU tai KRRNAU, kun niillä on asiaa, mutta Sulo Viljamilla on ihan toisenlainen, omintakeinen tapa sanoa. Sitä ei tahdo korva kestää mitenkään. Ääntä on turha yrittää kirjoittaa tähän, sitä paitsi se olisi todennäköisesti julkaisukelvotonta tekstiä.

Kissan kantaminen aamuyöstä hiekkalaatikolle alkoi olla jo tapa, kunnes eräänä aamuna kissa aloitti ulko-ovella kollottamisensa vasta kuuden tienoilla. Emäntä päästi sen ulos valkenevaan aamuun ja pistin kahvin tippumaan.

Seuraavana aamuna kissa kollotti ovella viideltä, sitä seuraavana neljältä, eikä enää hiekkalaatikolle viennit auttaneet.

Niin emäntä sai pikku hiljaa keräiltyä univelkaa ja sitä tunnetta, joka alkaa veellä, kun Aatu Elmeri aloitti ongelmallisen käyttäytymisen.

Jo illalla alkoi terävä, takova haukku, joka ei kuulu normaaliin arkirepertoaariin. Lähdettiin ulos, sillä useimmat tähänastiset vaivat ovat poistuneet kävelemällä. Tämä ei poistunut.

Seuraavaksi syötiin viiliä, jos kyse olisikin mahanpuruista. Viili on auttanut aina. Nyt ei auttanut.

Ehkä koiralla oli hätä vielä ulkona hiimailevasta kissasta. Mentiin ulos: HAU, HAU, HAU, ja kohta kissan kanssa sisään. HAU, HAU, HAU, HAU, HAU, HAU, takominen jatkui yli puolen yön vaimentuen vain siksi aikaa, kun koira hyppäsi sänkyyn tai sängystä lattialle.

Lopulta emännällä kiehahti yli.