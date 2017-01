Kyllä leipä naisen tiellä pitää – ja miehen myös

Nyt se on sitten virallista. Näin vaalivuonna oikein demokraattisesti päätetty. Niin että mikä? No tietenkin meidän suomalaisten kansallisruoka. Valtakunnallisen äänestyksen tulos osoitti sen, minkä olemme aina tienneet: Me suomalaiset olemme rukiista kansaa.

Näin urheilugaalojen ajankohtana voimme todeta, että kultamitalin voitti ruisleipä, mutta vain sadasosan hävinneenä hopean sai karjalanpaisti. Pronssimitali meni karjalanpiirakat. Pistesijoille pääsivät paistetut muikut/silakat ja muusi, hernekeitto, mustikkapiirakka, kalakeitto, mämmi, graavikala, maksalaatikko, pitsa (aivan yhtä kansallinen kuin ruisleipä) ja viili.

Ihan hyvä näin. Mutta kuten niin usein urheilussa, nytkin tuloksista on tehty protesti. Siinä väitetään, että valintakriteeri oli virheellinen. Eihän leipä mikään ruoka ole. Paremminkin lisuke tai särvin. Näinhän usein onkin, mutta kyllä sitä hyvää leipää voi ihan yksinkin syödä. Niin maittavaa se voikin olla. Tosin voi voi kun vielä voita päälle panee niin avot!

Tuo venäläinen sana ”avot” tosin johdattaa meidät paljon vakavampaan ongelmaan. Mikä on suomalaisittain kansallista? Varsinkin jos kansallisella tarkoitetaan sellaista, mikä olisi alkuperältään täällä Suomessa syntynyttä.

Ruisleipä sitä ei ainakaan ole. Kaikki Suomessa viljellyt viljalajit ovat lainatuotteita, muualta tänne tulleita. Siitä kertoo jo itse sanat ”ruis” ja ”leipä ”. Kummatkin ovat indoeurooppalaista alkuperää. Kantaskandinaviassa ruis-sana on ”rygis” ruotsissa ”råg” ja englannissa ”ryge”, nykyisin ”rye”. Leipä taas tunnetaan saksassa ”Laib”, muinaisyläsaksassa ”hleib” ja ”leib”.

Onneksi parina viime vuonna kotimainen rukiinviljely on tyydyttänyt kysynnän, mutta edelleenkin syömme usein ruisleipää, minkä raaka-aineet ovat ulkomailta tai jopa leipä itse Suomen rajojen ulkopuolella leivottua.

Mutta oli miten oli, ruisleipä on valittu kansallisruuaksemme. Itse olisin kyllä ollut mykyrokan kannalla. Tai vaikkapa talkkuna ja tirripaisti. Sanon tämän siitäkin huolimatta, että eteläpohjalaisena minun pitäisi vetää kotiinpäin. En kuitenkaan äänestänyt synnynpitäjäni Lehtimäen perinneruokaa, mikä – olkaa nyt valmiina – on lampaanpää! Siis uunissa paistettu lampaan pää! No, makuasioista ei voi kiistellä.

Lempiruuat vaihtelevat yksilöiden mukaan. Kymmeniä vuosia Kanadassa ollut vaasalainen tuli vihdoinkin käymään vanhassa maassa. Hän meni Vaasan torille, osti tölkin piimää ja kilon savusilakoita. Asettautui Vaasan kirkkopuiston penkille aterioimaan ja liikutuksesta onnellisena itkien sopersi: ”Nyt mä voin kualla!”

Vaan kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Olihan tuo rukiinen valinta!