Kylläärsyttää

En tiedä onko kyse ikääntymiseen liittyvästä luonnollisesta prosessista, biorytmien rytmihäiriöistä vai mistä, mutta olen huomannut että minua ovat ruvenneet ärsyttämään aika monet asiat.

Nimenomaan pienet asiat, suuremmat jutut saavat mennä ihan omalla painollaan.

Ensinnäkin nuo twittereiden tviittaukset ja niissä hästäkit. Ne #-merkit. Kun nuo häkkyrät alkavat olla jo itseisarvo. Että kuka hauskimman hästäkkisanan keksii, sitä nokkelamman kuvan itsestään antaa.

Ymmärtääkseni alkuperäinen tarkoitus oli, että niiden häkkyrämerkkien avulla pystyy löytämään muut samasta aihepiiristä kirjoitetut tviitit.

Mutta sanokaapa minulle, kuka ymmärtää etsiä mielipiteitä ja keskustelunavauksia hakusanalla #eiollumunpäivä, tai #tämähänoispitänyttietää. Tai #kevätkeikkuentulevi.

En minä.

No ei siinä vielä kaikki.

Jos ei verenpaine noussut tarpeeksi hästäkeistä, niin sitten iltauutisista. Enkä tarkoita nyt itse uutisaiheita, vaan… No, tiedättehän: kun Matti Rönkä tai joku muu asiallinen uutistenlukija siinä kertoo uutisten aiheista – ja suoraan sanottuna kiusaa viatonta katsojaa.

Tällä lailla: ”Maapallo tuhoutuu meteoripommituksessa huomenna – siitä kerromme kohta, mutta ENSIN kuitenkin menemme katsomaan, kuinka vanhusten ja vauvojen yhteisryhmältä sujuu hip-hop-polkka.”

Että eikö juukeli voisi kertoa asiasta saman tien. En halua uutisiini moisia mainoskatkoja!

Kolmanneksi. Englanninkielisten mainosten paljous.

Ne eivät suututa niinkään itseni vuoksi – tai no, suututtaa ne – mutta myös vanhempien ihmisten vuoksi. Sellaisten, jotka eivät englantia ole koulussa opiskelleet.

Että mitä he ajattelevat, kun keskellä korpitaivalta tienvarressa komeilee iso kyltti, joka mainostaa: Winter Driving Experience.

Kun kyse on talviajokoulusta.

Tai: Super Sale. Kun on kyse isosta alennusmyynnistä. Tai mitä muuta hyvänsä.

Ymmärrän kyllä, että kyltti on siihen laitettu ulkomaalaisten turistien palvelemiseksi. Mutta eikö se olisi ihan kohteliaisuutta paikallisia ihmisiä kohtaan, jos sama asia olisi ilmoitettu myös suomeksi? Saattaahan olla, että sinne tapahtumaan voisi vahingossa eksyä myös oman maan kansalaisia. Ainakin jos tietäisivät mistä on kyse.

Sama homma telkkarimainosten kanssa. Miten paljon on nykyään mainoksia – mieleen tulee nyt ensimmäisenä kosteusvoide- ja automainokset – jotka on puhuttu englanniksi. Ja jos et englantia osaa, siinäpä vain katselet kuvaa ja tunnet taantuneesi kolmevuotiaan lukutaidottoman tasolle.

Kuvitelkaa itse, jos Kiina tekisi yhtäkkisen markkinoinnillis-mainonnallisen hyökkäyksen länsimaihin, ja puolet mainoksista olisi kiinaksi. Sama asia.

Neljänneksi. Muut kaikki englanninkieliset termit, jotka otetaan puhekieleen ihan vain sen takia, kun ne kuulostavat niin fiksuilta.

Yritysten kielenkäyttöön pesiytynyt benchmarkkaus on niistä yksi. ”Meitä on benchmarkattu paljonkin” tai ”käytiin benchmarkkaamassa sitä-ja-tätä”.

Piti ihan googlesta katsoa että miten tämä sana yleensä suomennetaan: lähinnä se on vertailukehittämistä tai vertailuanalyysiä. Toisin sanoen jonkin toisen tekemistä peilataan ja verrataan omaan tekemiseen.

Katsotaan siis toiselta mallia, että jos siitä olisi jotakin opiksi otettavaa.

Entäs jos sanottaisiin vain, että käytiin tekemässä vertailua. Eikö se kertoisi tuhat kertaa enemmän kuin joku bechmarkkaus? Mutta ei tietysti kuulostaisi niin hienolta. Ja joku saattaisi jopa ymmärtää, mitä on tehty.

No nyt kun päästin noihin kieliasioihin, niin jatkanpa samalla linjalla.

Ärsyttää ihan suunnattomasti kaikkien laitosten sun muiden hyper-super-pitkät nimilitaniat. Esimerkkinä olkoot vanhainkodit: niitähän ei enää ole, vaan on vain tehostetun palveluasumisen yksikköjä. Tai tuetun palveluasumisen yksikköjä, tai…

Laitos-sanaa ei juuri käytetä, ilmeisesti pelätään laitostumista. Näinä yksilöllisyyden korostamisen aikoina asutaan siis yksiköissä.

Vaan minä kyllä haluan vanhana vanhainkotiin enkä minnekään yksikköön!

Tällä samalla logiikalla Miilukaan ei ole paikallislehti, vaan ”paikallisen journalismin yksikkö”.

Tai vielä parempi: ”Keskisuomalainen Oyj:n paikallisen journalismin Sonkajärven ja Vieremän alueyksikkö”.

Että repikää siitä.