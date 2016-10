Lauman roolit myllerryksessä

Kun ryhmään tulee uusi jäsen, ryhmän kaikkien jäsenten roolit vaihtuvat. Niin kävi myös Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin elämässä, kun laumaan tuli kissa.

Tähän asti Unto on ollut se, joka pistää leikiksi joskus niin rajusti, että Aatun on pitänyt juosta karkuun. Huumorintaju on noissa tilanteissa ollut koetuksella niin Aatulla kuin emännälläkin.

Kun Aatu on väsähtänyt siihen, että Unto käy koipikarvoihin kiinni, se murahtaa lopulta niin vakuuttavasti, että Unto lopettaa leikkinsä ja kellahtaa selälleen antautumisen merkiksi.

Emännällä keinot ovat kehnommat. Leikkimieli on nimittäin vallannut Unton usein siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla pihalta sisälle. Emännän kutsuhuuto on selvästikin tavoittanut koiran, mutta viimeistään rappusten alapäässä Unto Jalmari on pysähtynyt tuijottamaan terhakkaasti emäntäänsä.

Ei ole auttanut maanittelu, ei lahjominen eikä komentaminen, jos Unto on sattunut huumorimielelle. Jos emäntä on lähtenyt ottamaan koiraansa kiinni, on alkanut hippaleikki, joka on ollut hilpeä kaikkien muiden paitsi hipan mielestä.

Vaan kuinkas kävikään, kun laumaan tuli kissa?

Nyt se on Unto Jalmari, joka juoksee karkuun, kun kissa pistää leikiksi. Aatu Elmerillä on selkeä auktoriteettiasema, se saa kaikessa rauhassa seurata vierestä, kun kissa antaa kyytiä Untolle.

Jostakin syystä Unto on alkanut tulla ulkoa sisälle heti ensimmäisestä kutsusta ja silloinkin vauhdilla. Jos nyt siis oikein myönteisesti asiaa katsoo, kissa on ollut opettavainen otus.

Unto Jalmari on kissan myötä ”miehistynyt”, ja sen keinovalikoima on kasvanut katin höykyytyksessä.

Viime viikolla emäntä nimittäin kuuli nelivuotiaan koiransa suusta ensimmäistä kertaa jotain murinan tapaista, hiljaista, mutta tehokasta. Kissastakin se tuntui niin oudolta, että se perääntyi syrjäkaria karvat pystyssä hyppien takavasemmalle, ja säntäsi sitten sohvan taakse vaanimaan.

Emännästä on tässä roolimyllerryksessä tullut poliisi.

Aamulla keittiössä on toimitettava liikennepoliisin virkaa, jotta elukat ohjautuisivat omille ruokakupeilleen. Silti, kun silmä välttää, kissa on koiran kupilla, koira kissan kupilla, ja yksi karvakuono vahtii, mihin kuppiin vielä jäisi nuoltavaa.

Tämän jälkeen poliisilla on emä homma vahtia, ettei kissa lankea rikkomuksiin, joita on – vain muutamia mainitakseni – keittiön tasolla rovehtiminen, levitteen lipsiminen leivältä, pään työntäminen kahvikuppiin, emännän monta vuotta suosiollisesti kasvattaman Unelma-Asparaguksen järsiminen henkihieveriin ja saman tien mullan nostelu ruukusta pitkin piirongin päällystä.

Rikospoliisin työssä jäljet johtavat sylttytehtaalle, koiranpojat eivät ikinä pystyisi moiseen.

Illat kuluvat usein erilaisissa sovittelutehtävissä ja väkivaltarikosten parissa.