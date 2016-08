Lenkkeilyä herraseurassa

Aatu Elmerin kanssa lenkkeillessä tuntee olevansa todella herraseurassa. Ei mitään riuhtomisia eikä vauhdikkaita spurtteja, vaan harrasta tallustelua pää pystyssä arvokkaan näköisesti.

Tottahan toki välillä pysähdytään nuuhkimaan tien pientareelle ilmestyneitä hajuja, mutta kaikki tehdään hyvällä harkinnalla ja hartaasti.

Joskus pysähdytään katselemaan taakse päin. Kummallakin on ilmeinen taipumus pohtia mennyttä, millainen polku on tullut tallattua ja taakse jätettyä. Nostalgiset tunnelmat nousevat herkästi pintaan, mutta se tiedetään, että mennyttä ei takaisin saa. Ainut suunta on eteen päin, joten ei muuta kun kuono halkomaan taas tuulta.

Tämä tyylilaji sopii vallan mainiosti laiskanlännälle emännälle. Tallaajien tahti on niin rauhallinen, ettei mitään vaaraa kunnon kohoamisesta ole. Aatu saattaa tosin kiihdyttää askellustaan raviin tai leppoisaan laukkaan, mutta silloinkaan vauhti ei pääse kiihtymään niin, että tarvitsisi juurikaan hengästyä. Niinpä, kun meitä katsoo, huomaa heti, että olemme ennemminkin nautiskelijoita kuin tiukalla itsekurilla varustettuja reippailijoita.

Ihaninta lenkkeily on silloin, kun Aatu tepastelee komeasti vieressä ja vilkaisee välillä emäntäänsä. Emäntä näkee koiransa pään päällä puhekuplan:

– Tässä me nyt mennään, sinä ja minä. Onhan kaikki hyvin?

Johon emäntä vastaa:

– Hyvä koira, Aatu Elmeri, hienosti menee.

Kumpikin tiedämme, että tilanne voisi olla toisinkin. Omapäinen koira lakkaa olemasta herrasmies siinä vaiheessa, kun kelit eivät salli herrasmiehenä olemista. Jos on liian kostea, liian kuuma tai liian kylmä ilma, tai jos tie on liian kurainen, Aatu iskee jarrut päälle. Joskus silloinkin, kun tällaiset säät uhkaa tai muuten vain on nuiva olo.

Joskus taas tulee hinku hyvän hajun ja paremman elämän perään, mutta emännän napakka kommentti palauttaa nopeasti realiteetit: turha rimpuilla, me olemme sidotut toisiimme.

Jos tähdet ovat kohdallaan ja säät suotuisat, emäntä ja koira etenevät rinta rinnan fleksillä toisiinsa kytkettynä. Risteyskohdassa Aatu Elmeri vilkaisee kysyvästi:

– Kumpaan suuntaan?

Mikäli viisaamani suunta ei satu herraa miellyttämään, alkaa neuvonpito.

Aatu pysähtyy ja katsoo haluamansa vaihtoehdon suuntaan vilkaisten välillä emäntää. Emännän katse on tiukasti koiran suuntaan ja suu selittää.

Kuunneltuaan emännän selvityksen Aatu muuttaa usein mielensä ja lähtee iloisesti hölkäten etenemään emännän rinnalla. Joskus koiran mieli ei tahdo kääntyä emännän toivomaan suuntaan, ja silloin alkaa tahtojen taistelu. Mikäli emäntä pitää päänsä, niin kuin usein pitää, alkaa löntystely, joka on jo sitten todella rauhallista menoa.

Pian erimielisyydet unohdetaan ja taas mennään rinta rinnan, emäntä ja hänen herraseuransa.