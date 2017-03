Maassa maan tavalla

Jokaisella kansalla on omat erikoisuutensa, omat tapansa, joita ulkopuoliset saattavat vähän hämmästellä. Alankomaalaisillakin niitä on ihan tarpeeksi. Alussa ihmettelin, sitten omaksuin tapoja itselleni – mutta joitakin tapoja en ymmärrä vieläkään.

Alankomaalaiset eivät käytä ikkunoissa verhoja. Tai kyllähän asunnoissa on verhot, mutta ne roikkuvat suurimmalla osalla vain koristeena. Ei niitä iltaisin kiinni vedetä. Iltakävelyllä erottaakin helposti, missä asuu alkuperäinen hollantilainen ja missä muualta maahan muuttanut. Ikkunoilla on kyllä rivi ruukkukasveja, mutta muuten asukkaiden elämää voi helposti seurata ulkoa päin. Käynkin, varsinkin ennen joulua, usein iltakävelyllä vakoillakseni, miten ihmiset ovat koristelleet asuntojaan – aina sieltä hyviä ideoita mukaan saa!

En ole vielä saanut selville, mistä tämä verhottomuus johtuu. Jonkun mielestä ennen vanhaan haluttiin näyttää naapureille, miten varakkaita oltiin pitämällä verhot auki yötä päivää. Joku toinen taas perusteli tapaa hollantilaisella avoimuudella – ei ole mitään salattavaa. Olkoon kuinka tahansa, niin hollantilaista minusta ei saa, että jättäisin vetämättä verhot ikkunoiden eteen iltaisin.

Kun hollantilainen saa vieraita, kahvi on jo usein valmiina ja pöytään tuodaan kuuluisa peltinen keksirasia. Siinä ei ole mitään erikoista – onhan niitä keksirasioita muuallakin. Mutta hollantilaisemäntä tarjoaa rasiasta kaikille kahvivieraille yhden keksin ja sen jälkeen rasian kansi suljetaan huolellisesti ja rasia varastoidaan kaappiin. Jos hyvin käy, toisen kahvikupillisen kanssa tarjotaan toinen keksi tai suklaapala.

Syntymäpäivät ja muut juhlat ovat tietenkin asia erikseen. Silloin emäntä tuo jokaiselle kahvin kanssa valmiiksi leikatun täytekakkupalan tai leivoksen. Tässäkään minusta ei saa hollantilaista tekemälläkään. Meillä kahvitellaan suomalaiseen tapaan – ei kylläkään sen seitsemän sortin leivonnaisten kera, mutta kuitenkin…

Tuttavien luokse ei voi mennä noin vain – ei edes naapuriin. Aina pitää sopia aika, mieluummin reilusti etukäteen. Syntymäpäiville vieraat kutsutaan aina muutamaa viikkoa aikaisemmin – muuten kukaan ei tule. Kaiken pitää olla suunniteltua, spontaaneille teoille ei ole aikaa tai halua.

Valitettavasti olen tässä ottanut maan tavat itselleni. Mutta siihen löytyy syyt kiireisestä työelämästä ja täydestä kalenterista – ainakin niin uskottelen itselleni.

Alankomaalaisten ruokailutavat vaikuttivat myös alussa aivan oudoilta. Aamiaisella syödään teen/kahvin kanssa vaaleaa, mautonta leipää, jonka päälle sirotellaan suklaarakeita tai levitetään maapähkinävoita, pahimmassa tapauksessa mössöksi hienonnetun banaanin ja hunajan kanssa…

Minulle pitää olla tummaa leipää, jonka päälle juustoa tai kinkkua, muuten ei päivä lähde käyntiin. Suklaarakeet nyt menettelevät silloin tällöin sunnuntaiaamuna, kun on jo oikeastaan lounasaika…

Lounas on hollantilaisittain yleensä juusto- tai kinkkusämpylä, hedelmä, lasi maitoa tai kuppi teetä. Lämmintä lounasta kaipaavat kaikki juuri maahan tulleet ulkomaalaiset, mutta sitä saa vain jos on vara mennä johonkin ravintolaan lounaalle. Suurimmilla työpaikoilla on omat lounasravintolansa, joista saa sekä sämpylöitä että jotain lämmintä ruokaa (keittoa, munakasta tms.), muttei ollenkaan samaan tyyliin kuin suomalaisilla työpaikoilla.

Illalla klo 18 – tai myöhemmin – on päivän pääaterian vuoro. Hollantilainen ruoka oli 30 vuotta sitten perunaa, vihanneksia, lihaa tai kalaa aina samaan tapaan valmistettuna. Onneksi tähän on tullut muutos – kiitos tv:n joka kanavalta tuleville ruokaohjelmille! Nyt tuntuu, että jokainen yrittää olla mestari keittiössä.

Nykyään tapaamiset tuttavien kanssa ovatkin hyvin usein illallistapaamisia, joita varten emännät ja isännät näkevät paljon vaivaa.

Paikallisilla suomalaisilla on Facebookissa oma ryhmänsä ja siellä näitä uuden kotimaan tapoja ja käytäntöjä yhdessä joskus ihmetellään, varsinkin juuri maahan tulleiden kesken.

Useimmat keskustelut päättyvät kuitenkin toteamukseen, että kun nyt ollaan täällä, niin opetellaan vaan maan tavoille.