Merisairaita lehmiä ja stressaantuneita saksanhirviä

On uutisia ja – uutisia. Uutinen antaa ajankohtaista tietoa, se voi saada aikaan toimintaa, se voi järkyttää, se voi saada miettimään asioita toiseltakin kannalta, se voi ihmetyttää, se voi saada hyvälle tuulelle ja jopa nauramaan. Sarjaan erikoiset uutiset voisi varmaan lisätä kaksi ihan äskettäin lukemaani uutista.

Rotterdamiin suunnitellaan maailman ensimmäistä kelluvaa maatilaa (Floating Farm). Maatila rakennettaisiin ponttonille kaupungissa sijaitsevaan Merwede-satamaan ja sillä olisi tilaa enintään neljällekymmenelle lypsylehmälle ja kuudelle tuhannelle kanalle. Karjatila olisi tarkoitettu lähinnä opetustarkoitukseen lapsille ja opiskelijoille. Tilalla myytäisiin pienimuotoisesti maitoa, jugurttia ja juustoa.

Nykyisten sääntöjen mukaan maatilaa ei saisi rakentaa kaupunkialueelle mahdollisten hajuhaittojen johdosta. Mutta Rotterdamin kaupunki haluaa tehdä poikkeuksen, koska tila olisi paljon pienempi kuin tavalliset karjatilat, joita varten nykyiset säännöt on tarkoitettu.

Kaupunki odottaa tilan vetävän paljon yleisöä. Mainittakoon, että Rotterdam on tunnettu rohkeista päätöksistään rakennusalalla (kaupungista löytyy mm. varsin erikoinen kauppahalli, moderni rautatieasema, kuutiotaloja ja Alankomaiden suurin rakennus, De Rotterdam).

Kelluvan maatilan rakentamisesta päättävälle kaupunginvaltuustolle tuli kuitenkin yllättävä ongelma. Alankomaiden parlamentissa, samoin kuin monissa kunnissa ja kaupungeissa, on – ihan oikeasti – eläintensuojelijoiden puolue (Partij voor de Dieren). Rotterdamin kaupunginvaltuuston kokouksessa puolueen edustaja ilmoitti pelkäävänsä, että lehmät tulevat kelluvalla maatilalla merisairaiksi. Lehmillä on hänen mukaansa, kuten ihmisilläkin, tasapainoelin, joka saattaa aiheuttaa ongelmia aallokossa.

Valtuusto päätti antaa asian Utrechtin yliopiston tutkittavaksi. Pari päivää sitten tutkijat julistivat lehmät ”merikelpoisiksi”. Tutkijoiden mukaan lehmillä ei ole vielä koskaan todettu merisairautta.

RTV Rijnmond (paikallinen tv-toimitus) ilmoitti, että miljoonia lehmiä kuljetetaan ilman minkäänlaisia ongelmia esimerkiksi Australiasta Yhdysvaltoihin laivoilla. Maatila-aloitteentekijät ovat ilmoittaneet, että pelko lehmien sairaudesta on turhaa, sillä huonolla säällä kelluva maatila saadaan pysymään paikoillaan.

Nyt odotellaan vain kaupunginvaltuuston lopullista päätöstä. Vitsejä kelluvan maatilan lämpimistä ”milkshake”-juomista on jo liikkeellä.

Toinen erikoinen uutinen koski maan itäosassa sijaitsevaa kansallispuistoaluetta. Tämän vuoden alkuun asti kansallispuistossa oli mahdollista vaeltaa vapaasti, oman mielen mukaan – jo sinänsä harvinaista Alankomaissa.

Nyt siellä saa liikkua vain poluilla. Miksi? Koska varsinkin syksyisin liian monet uteliaat ihmiset halusivat kuvata saksanhirviä ja ajoivat niitä kameroita kohti saadakseen mahdollisimman upeita kuvia. Ja stressihän siitä seurasi! Ehkä osalle valokuvaajistakin, mutta ainakin eläimille.

Nyt puistossa saa kuvata vain poluilta. Huhut kertovat nyt, että metsänvartijat ruokkisivat eläimiä sellaisissa paikoissa, joihin on hyvä näkö- ja kamerayhteys poluilta, jotteivät metsäneläinpaparazzit ihan turhaan puistoon tulisi.