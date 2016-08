MM-kisat ne olla pittää!

Eukonkanto, suopotkupallo, löylynheitto. Itikantappo, lantinheitto, Reiska-futis. Telemark-alastulo ja ilmakitarointi. Mitä näillä on yhteistä?

No tietysti se, että kaikista näistä on järjestetty MM-kilpailuja.

Suomessa, missäs muuallakaan.

Ei lista tuohon edes lopu, sillä vaikka suomalaisia pidetään yleensä vaatimattomina, niin kaikenlaisessa kilpailemisessa he ajattelevat isosti. Toisin sanoen: jos kerran jotain järjestetään, niin järjestetään saman tien maailmanmestaruuskisat.

No Vieremällä Tonkkumissa eli nännikumien heittämisessä tonkkaan on pysytelty vain suomenmestaruuksissa, mutta saas nähdä milloin tämäkin homma nousee seuraavalle tasolle.

Tänä kesänä jo 21. kerran järjestetyt Eukonkantokisat ovat tietysti näistä kaikista hassuista mittelöistä ne ensimmäiset, suurimmat ja kauneimmat.

Syystäkin, sillä vaikka tapahtuma on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella, perusta on pysynyt samana. Eukkoja kannetaan niin kuin on kannettu alusta saakka. Lisäksi kaiken ytimessä on hyvä tarina, joka perustuu sonkajärveläiseen paikallishistoriaan.

Siitä huolimatta: harvassa olivat parikymmentä vuotta sitten ne, jotka tosissaan uskoivat että eukonkannosta tulisi semmoinen megailmiö – ulkomaita myöten kiinnostava – kuin mikä se on nyt.

Sillä menestyvän tapahtuman reseptiä on hankala antaa. Koskaan ei varmasti tiedä, mistä tulee ilmiö ja mistä ei.

Otetaan nyt esimerkiksi saappaanheitto, missä lajissa etenkin Rautavaaralla on kunnostauduttu. Tai Reiska-tossuissa pelattava jalkapallo, mikä kerää synnyinpitäjäni Vesannon täyteen väkeä: pelaajia ja huoltojoukkoja. Oikeasti: kuka olisi uskonut?

Ehkä yksi yhdistävä tekijä on se, että urheiluvälineisiin ei tarvitse rahaa tuhlata. Jokainen pystyy osallistumaan, ja jokainen on potentiaalinen maailmanmestari.

Yksi uusimmista tulokkaista on vastikään Iisalmessa pidetyt löylynheiton tarkkuuskisat. Yleensä kaikenlaiset heitto- ja tarkkuuslajit tuntuvat iskevän suomalaisten sieluun kuin tuhat volttia. Ja kun siihen liittyy jotenkin saunominen, niin tapahtumalla tuntuisi olevan suotuisat lähtökohdat. Mutta aika näyttää.

Toiset löylykisat, jokunen vuosi sitten Heinolassa pidetyt saunomisen MM-kisat, olivat jo niin kuumat karkelot, että siinä lähti kisaajilta henki.

Oli sitten kyseessä miten hullut kisat hyvänsä, yksi asia on varma: usein ne otetaan hyvin vakavasti. Kilpailu vie mukanaan, eukkoa kannetaan tai löylyä heitetään tosissaan.

Sillä oli laji mikä hyvänsä, kyllähän MM-pytty kirjahyllyssä on aina komea näky.