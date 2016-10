Näkymättömiä viänäsiä

Nyt eletään taas sitä aikaa, että ”käy pimeys päälle lailla pommikonelaivueen” kuten eräs herra J. Leskinen aikoinaan riimitteli. Pimeää on aamulla, pimeää on illalla ja siinä välissä on lyhyt harmaa hetki.

No eihän siinä mitään, syksy ja pimeys kuuluvat elämään kuten tummemmat raidat räsymattoon. Mutta joskus sitä valoa saisi olla vähän enemmänkin. Etenkin liikenteessä. Etenkin kävelijöillä ja pyöräilijöillä.

Kerronpa esimerkin.

Olin kerran illankähmässä autoilemassa kaikessa rauhassa pisteestä A pisteeseen B. Satoi. Asvaltti kiilteli edessä. Näistä syistä johtuen vauhti pysyi säällisissä rajoissa – onneksi – sillä yhtäkkiä vastaan tuli iso tumma mytty, eikä edes mitenkään tien laidassa.

Sydän hyppäsi kurkkuun ja kädet väänsivät vauhdilla rattia. Kiivas koukkaus keskelle tietä, ja niinhän siitä selvittiin. Mutta vasta mytyn kohdalla kunnolla huomasin, mitä olin oikein ohittamassa.

No pyöräilijää. Tummissa vaatteissa, ei heijastimia, ei valoa. Ei varsinkaan järjen valoa.

Miten olisi käynyt, jos vastaan olisi tullut auto, jonka ajovalot olisivat sopivasti häikäisseet minua? Jos en olisi pystynyt koukkaamaan keskelle tietä? No ruumiitahan siinä olisi tullut.

Valottomat pyöräilijät ovat kauhun paikka myös kävelijöille. Yhtäkkiä vain ohitse käy ilmavirta ja kuuluu humahdus, mutta mitään ei näy… Ja kävelijä parka jää pitelemään sydänalaansa.

Se, joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Myönnän, etten varmasti olisi ensimmäisten heittäjien joukossa, sillä vaikka pyörän valot toimivatkin, niin takin heijastin on saattanut unohtua pois. Etenkin juuri alkusyksystä.

Tai ei oikeastaan unohtunut, vaan hävinnyt. Syypää on heijastimia syövä auto.

Joka kerran kun laitan heijastimen heilumaan takinhelmaan, se tarttuu vääjäämättömästi auton penkin johonkin mihinliekään. Helmuksissa tuntuu pieni nykäisy, ja taas on uusi heijastin auton mahassa.

Kuskinpuolen istuimen alla on jo melkoinen heijastinarsenaali.

Eivätkä pysy tallessa käsivarteen laitettavat heijastinnauhatkaan, vaan ne käpristyvät kokoon ja tippuvat.

Tässä sotien, katastrofien, luonnonmullistusten ja trumpien maailmassa tämä on tietysti pieni ongelma.

Henkilökohtaisella tasolla siitä voi kyllä tulla suuri, jos huonosti käy.

Mikä siis avuksi, jotten olisi näkymättömien viänästen joukossa? Luulen että paras vaihtoehto olisi vaatteisiin valmiiksi ommellut heijastimet. Niin kuin lasten ulkoiluvaatteissa. Olisivat aina mukana kaikkialla paitsi uimahallissa ja saunassa. Tai sitten on vetäistävä heijastinliivi päälle joka kerta kun nenäni pistän ulos.

Kolmas vaihtoehto on tyytyä ulkoilemaan autioilla metsän poluilla.Sillä Ihmisten ja autojen ilmoille ei toinna pimeänä mennä.