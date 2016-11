Onnea isille ja kiitokset myös!

Marraskuun toisena sunnuntaina vietetään Suomessa isänpäivää. Näin tehdään muissakin Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Muualla maailmaa tuo juhla on yleisimmin kesäkuussa Yhdysvaltain mallin mukaan. Siellähän isiä alettiin juhlia erityisellä juhlapäivällä 1908 äitienpäivän vanavedessä. Tosin isien juhliminen on paljon vanhempaa. Jo keskiajalta lähtien Joosefin päivää (19.3.) on vietetty isien ja isyyden kunniaksi.

Olen aikaisemminkin kirjoittanut siitä, kuinka yli minun vähäisen ymmärrykseni käy kalenterimerkinnät: toukokuussa ”äitienpäivä” (monikko) ja marraskuussa ”isänpäivä” (yksikkö). Kaikissa muissa kielissä muodot ovat tasapuolisesti joko yksikössä tai monikossa. Onko tämä siis esimerkki jostain salatusta suomalaisesta viisaudesta?

Väittäisin, että kyseessä on ihan selvä looginen virhe, mitä ei näytä korjattavan. Toki tässä maassa olisi paljon muutakin korjattavaa kuin joku sanamuoto. Se vain niin särähtää korvaan.

No oli miten oli, isiä sitä juhlitaan viemällä kahvi sialle (sic) ja lahjojakin annetaan. Tämän viikon Postisen ihanassa sisällössä oli isänpäivälahjavinkkejä. Tässä muutama esimerkki: Takuumurea naudan sisä- ja paahtopaisti. Reino kotitossut. Ja koko sivu uusimpia tuotteita suomalaisilta pienpanimoilta mukaan lukien Tough Luck ja Last Laugh.

Jälleen kerran kannattaa pitää mielessä, ettei se lahjan suuruus, vaan se ajatus ratkaisee. Vaikka sananlasku toteaa kuinka kissa elää kiitoksella, kyllä se pienikin kiitos ja vähäinenkin lahja saa isän kuin isän hyvälle mielelle.

Monilla meistä ei ole enää elävää isää, jota kiittäisimme tai lahjoisimme. Voimme kuitenkin kiittää heitä mielessämme. Ja jos suinkin on mahdollista, antaa anteeksi isiemme virheet ja puutteet. Kukapa meistä olisi täydellinen?

Vaikka vasta äsken vietimme pyhäinpäivää, kuulin, kuinka eräs tuttavani lupasi käydä uudelleen isänsä haudalla. Hän vie kynttilän, mikä pimeänä syysyönä palaa kirkkaana isän muistoa kunnioittaen.

Ja me, joilla tuohon ei ole mahdollista, voimme kuitenkin isiämme ja heidän muistoaan kunnioittaa. Parhaansa jokainen isä on yrittänyt niillä kyvyillään ja resursseillaan mitä hänellä on ollut.

Kiitos teille, hyvät isät! Pitäkää lippu korkealla.