Savolaisia supersankareita

Ymmi Hinaaja, Jäbä Leisson, Antsku. Viidakon tähtöset ja Satuhäiden hääparit. Näitä hahmoja ja henkilöitä kommentoidaan, ihmetellään, ihastellaan ja kauhistellaan niin somessa kuin sen ulkopuolellakin.

Mutta osattiin sitä ennenkin. Todellisia Wanhan Kansan supersankareita olivat Räpylä-Niiranen, Kuikka-Koponen ja Kihovauhkonen.

Jaa että ketäs ne on, kysyvät nyt kaikki kaksi lukijaa. No, Kuikka-Koponen on kolmikosta varmasti tunnetuin. Savossa 1800-luvulla elänyt ja vaikuttanut silmänkääntäjä, jonka edesottamuksista on talletettu noin tuhat tarinaa.

Vuonna 1833 Leppävirralla syntynyt Abel Koponen oli mies, joka oli luotu kulkemaan. Hän oli myös kansanparantaja ja osasi monenlaisia silmänkääntötemppuja. Kerrottiin, että Koponen oli oppinut taitonsa Pietarissa intialaiselta fakiirilta, ja niitä temppuja oli sittemmin riittänytkin. Tunnetuimpia lienevät ne, jotka kertovat Koposen menneen hevosen hännän alta sisään. Melkoinen kuikka on pitänyt olla, että moiseen sukellukseen on pystynyt… Lisäksi hän sai nauriin näyttämään taskukellolta ja köydenpätkän käärmeeltä. Muun muassa.

Koposen jälkeläisistäkin on riittänyt juttua, ainakin nimellisesti. Nimittäin yhdelle tyttäristään Koponen oli antanut kerrassaan vaikuttavan nimirimpsun: Iida Riia Lucina Hilda Hulda Levatiina Amanda Olivia Ceela Concordia Jemma Jekleobeth. Siinä jäivät kuninkaallisetkin kakkoseksi.

Entäs se Räpylä-Niiranen? No, nimensä mukaisesti miehellä oli käsiin ja jalkoihin kasvaneina uimaräpylät, joiden avulla hän pystyi sukeltelemaan ja uimaan melkein kuin kala. Mies on ilmeisesti asunut Iisalmessa 1700–1800-lukujen vaihteessa – ainakin yhden version mukaan. Miehestä riittää tarinoita etenkin Iisalmen ja lähiympäristön alueilla. ”Talvellakin piti vain avantoon mennä ja siellä järven pohjassa oli kuleksinut vuorokausitilillä minkä verran vain halutti”, tiesi eräs vanha tervolainen kertoa asiasta.

Mies sukelsi avantoon Kuopiossa ja ilmestyi toisesta avannosta Iisalmessa. Hänellä oli oiva mahdollisuus kartoittaa järvien parhaimmat kalapaikat, mutta ihan vaaratonta ei pohjassa vaeltelu ollut; mies nimittäin valitti,että matikat ja muut kalat meinasivat syödä hänet!

Mutta että mistäs ne räpylät tulivat? Lääketiedekin tuntee tapauksia, joissa lapsilla on ollut jo syntyessään jonkinlaiset räpyläkädet tai -jalat, mutta vanha kansa tiesi asian paremmin: Räpylä-Niirasen äiti ja isä olivat innostuneet lemmenleikkeihin järvessä temmeltäessään, ja oli käynyt niin että jokin vesihiisi oli päässyt vetämään välistä…

”Kallavesi on vain kainaloihin, mutta Maaninka on syvä järvi.” Näin tiesi Räpylä-Niiranen.

Hauskinta on, että Räpylä-Niiranen elää edelleen. Suomi24-sivustolla kerrottiin, että mies on nähty hiljattain Kalliossa pelaamassa hedelmäpeliä Alepassa.

Kihovauhkonen on sitten taas ihan erilainen hahmo. Hän oli savolainen ennustaja, joka oli erikoistunut maailmanloppuihin. Maailmanloppua saa kuulemma odotella silloin, kun Karttulan pitäjään tulee kolme Mikkoa. Nyt niitä taitaa kyllä olla useampiakin.

Sodathan ne usein käyvät maailmanlopun edellä. Kihovauhkosen mukaan kerran tulee vielä niin iso tappelu, että kaikki Suomen miehet mahtuvat istumaan kolme metriä pitkälle pölkylle, ja se pölkky uiskentelee veressä.

Kihovauhkonen näki myös tekniikan kehityksen ja ennusti, että tulee aika, jolloin ajetaan päättömällä ajoneuvolla.

No joo. Aika päättömästihän sitä nykyään ajetaankin. Että kyllä Kihovauhkonen tiesi.