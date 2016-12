Sillikausi avattu!

Nyt sitä taas saa: uutta silliä! Sitä joko rakastaa tai inhoaa. Minä rakastan. Muistan, kuinka uteliaana appivanhempani odottivat reaktiotani, kun maistoin ensimmäisen kerran hollantilaista silliä. He yllättyivät, kun sanoinkin pitäväni siitä! Yleensä ulkomaalaiset eivät sillistä välitä. Mutta suomalaiset ovatkin kalakansaa!

Tänä vuonna silli saapui maahan 14.6. ja myynti alkoi seuraavana päivänä. Hollantilaisen uuden sillin (Hollandse Nieuwe) myynnin aloittamispäivä päätetään jo kauan etukäteen. Päivää on muutamina vuosina jouduttu siirtämään, sillä silli ei olekaan vielä ollut ”valmista” sovittuna päivänä.

Hollantilaisen uuden sillin tulee nimittäin täyttää muutamia ehtoja ennen kuin sitä saadaan myydä uuden sillin nimellä: rasvaprosentin tulee olla vähintään 16 prosenttia; sillin tulee olla pyydetty toukokuun puolivälin ja heinäkuun välillä; sen tulee olla puhdistettu ja suolattu oikealla tavalla; sen tulee olla pakastettuna vähintään 24 tuntia (sillimadon tuhoamiseksi) ja sen tulee olla fileerattu oikealla tavalla.

Sillin puhdistaminen onkin oma lukunsa. Kerrotaan, että hollantilaisen sillin puhdistamistapa keksittiin vuonna 1380. Oikeaoppisen puhdistustavan mukaan ensimmäisessä puhdistuksessa sillin sisälmykset poistetaan haimaa lukuun ottamatta. Haima nimittäin erittää entsyymejä, jotka kypsentävät silliä.

Sillistä poistetaan suurelta osin myös ruoto – vain pyrstöön jätetään lyhyt pätkä ruotoa, jotta kalafileet pysyvät yhdessä. Kun silli tulee myyntiin, se puhdistetaan vielä perusteellisesti, jolloin haimakin poistetaan. Perinteiseen syöntitapaan silliä otetaan kiinni pyrstöstä, pyöritellään hienonnetussa sipulissa ja roikotetaan pyrstöstä suoraan suuhun.

Päivää ennen kuin silli tulee yleiseen myyntiin, Haagissa, Scheveningenin kalasatamassa järjestetään ensimmäisen sillitynnyrin huutokauppa, jonka tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna vuorossa oli kodin ulkopuolella kasvavia lapsia ja nuoria tukeva säätiö. Ensimmäinen sillitynnyri myytiin 90.000 euron hintaan eräälle supermarketketjulle, joka puolestaan lahjoitti sillit heti Malissa oleville hollantilaissotilaille.

Huutokauppaa seuraavana viikonloppuna Scheveningenissä järjestetään perinteisesti ”Vlaggetjesdag” (lippupäivä). Alun perin se oli päivä, jolloin lipuin koristellut kalastaja-alukset lähtivät satamasta sillinpyyntömatkalle. Nykyään juhlinnan aiheena on uuden sillin saapuminen satamaan.

Sillin esittelyä markkinoille voidaan verrata vuosittaiseen Beaujolais primeurin esittelyyn Ranskassa. Ja kun sillikausi on kunnolla päässyt alkuun, eräs päivälehti testaa sadan kalakauppiaan uuden sillin. Testin mukaan uuden sillin maku ja ulkonäkö vaihtelevat huomattavasti ”eltaantuneesta keltaisesta raikkaan punaiseen”, mutta monet suhtautuvat testiin todeten, ettei makuasioista voi kiistellä.

Hollantilainen uusi silli tulee pohjoiselta Pohjanmereltä – Skotlannin, Norjan ja Tanskan vesiltä. Tanskalaiset ja norjalaiset pyytävät sillit, mutta hollantilaiset yritykset valmistavat kalat myyntiin. Kuusi viikkoa vuodessa Tanskan Skagenin kalatehtaat on vuokrattu hollantilaisille uuden sillin tekoa varten. Vuosittain 200 miljoonaa silliä (30 miljoonaa kg) valmistetaan uudeksi silliksi. Niistä 85 miljoonaa syödään Alankomaissa, 15 miljoonaa Belgiassa ja 100 miljoonaa Saksassa.

Sillin syöjistä 70 prosenttia on yli 60-vuotiaita. Nuoria yritetään saada syömään silliä erilaisten kampanjoiden avulla (mm. sillijuhlat eri puolilla maata ja maistiaiset peruskouluissa). Ennen vanhaan perjantai oli Alankomaissa useimmissa perheissä kalapäivä ja silliä syötiin säännöllisesti. Nykyään on paljon lapsia, jotka eivät koskaan ole edes maistaneet silliä. Ennen sanottiin ”Silli maassa, lääkäri loitolla”. Johtuneeko siitä, ettei meidän perheessä ole lääkäriä juuri tarvittu…