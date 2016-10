Siunattu hulluus

”Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja on lukematon määrä.” Näillä sanoilla päättää kuvauksensa Rummukaisten veljeksistä Anasta, Vilippuksesta ja Elmeristä Rauni Molbergin ohjaamassa elokuvassa (1975) yläkansakoulun opettaja Vilhelm Horsma. Elokuva perustuu 1948 ilmestyneeseen Aapelin eli kuopiolaisen Simo Puupposen esikoisromaaniin.

Kajaanin kaupunginteatterissa viime syksystä ohjaajana työskennellyt Jussi Sorjanen on ottanut tämän Aapelin suositun romaanin ja sovittanut sen teatterilleen. Tulos on niin originaali, ettei näytelmässä ole paljon muuta vanhaa Aapelia kuin veljesten nimet. Tosin esityksessä ei ole vain yhtä Elmeriä vaan viisi eri näyttelijää ovat vuorollaan Elmerinä.

Kainuun Sanomat rankkasi tuloksen kolmella tähdellä viidestä. Itse kylläkin antaisin sille hyvinkin neljä tähteä. Ehkä esityksessä on liian paljon tavaraa kun usein vähemmän olisi enemmän.

Näytelmä nostaa voimakkaasti keskiöön tuon ikuisen kysymyksen: ”Kuka meistä on hullu ja kuka ei ole?” Edelleenkin erilaisuuden sietäminen – puhumattakaan sen hyväksymisestä ja näkemisestä elämän rikkautena ja voimavarana – on suomalaisessa yhteiskunnassamme ehdottomasti kielteinen ja torjuttava asia. Enkä kirjoita tätä nimimerkillä vaan totean, että kokemusta on.

Ajatelkaamme vain tämän päivän rasismia (poliitikkojen ja monien rivikansalaisten asenteita ) turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia kohtaan. Tai vaikkapa piispojen hurskaita lausuntoja sukupuolineutraalista avioliitosta.

Näytelmässä on hauska parodia normaalisuudesta ja siitä kuinka meistä yritetään kasvattaa ”normaaleja”, jotka syövät normaalisuolaista voita ja kuuntelevat Eppu Normaalia.

Teatteriesityksessä valitaan yksi kuulijoista Elmerin kerhon jäseneksi. Tietenkin kaikki olisivat kelvollisia tuohon hullujen kerhoon. Sillä olkoon hulluus siunattu!