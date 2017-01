Suolaa, suolaa, enemmän suolaa…

Entisenä ”tiepiiriläisenä” tie- ja vesiasiat kiinnostavat edelleen. Äskettäin osui silmään Suomesta YLEn uutinen, jossa todettiin leutojen talvikelien levinneen rannikoilta Kainuuseen asti. Uutisessa käsiteltiin teiden talvikunnossapitoa ja kaikkia niitä haasteita, joita nopeat sään vaihtelut maanteiden kunnossapitäjille aiheuttavat. Kuinkas hollantilaiset selviävät talvisilla maanteillä?

Täällä oli heti loppiaisen jälkeen ensimmäinen pakkaskausi. Kun säätiedotuksissa mainitaan pieninkään mahdollisuus pakkaseen, koko maa on varuillaan. Perjantai-iltana autoilijoita varoitettiin mahdollisesti liukkaista teistä koko viikonlopun ajan. Ensin annettiin ns. keltainen koodi, joka tarkoittaa varovaisuutta tiellä. Sitten koodi vaihtui oranssiksi osassa maata ja lauantaiaamuna autoilijoita kehotettiin koko maassa pysyttelemään kotona, jos vain mahdollista.

Alankomaissa teitä aletaan suolata heti, kun säätiedotuksissa luvataan pakkasasteita. Tuon loppiaisviikonlopun aikana tie- ja vesilaitos levitti teille melkein 15 miljoonaa kiloa suolaa. 546 suola-autoa ajoi sunnuntaiaamupäivään mennessä yhteensä 103 000 kilometriä – suunnilleen kaksi ja puoli kertaa maapallon ympäri!

Suola-autojen lisäksi käyttöön otettiin muutamia erityisiä koneita, joilla jääkertymiä poistetaan tieltä paineella lämpimän suolaliuoksen avulla. Koko operaatioon osallistui 1200 henkeä.

Ennakkotoimenpiteistä huolimatta teillä sattui ensimmäisen päivän aikana melkein 500 onnettomuutta, joihin tarvittiin hinausautoja – pienempiä onnettomuuksia ei varmaan ole edes laskettu.

Joka syksy tie- ja vesilaitos ilmoittaa varautuneensa hyvin talveen. Materiaalit on testattu, suola-autojen reitit on koeajettu etukäteen ja varastossa on reilut 200 miljoonaa kiloa suolaa. Muistan, että tiesuola on ainakin kerran päässyt loppumaan ja siitähän syntyi rähinä!

Täällä suolataan aina etukäteen. Suolaus auttaa, jos on tarpeeksi liikennettä, joka levittää ja liuottaa suolan tielle. Myös lumisateella suolataan (silloin suola-autoilla on käytössä myös aurat). Tämän talven ensimmäisillä liukkailla oli ongelmana se, että ne sattuivat viikonlopuksi, jolloin teillä oli vähän liikennettä. Ja kun ihmisiä vielä varoitettiin lähtemästä liikkeelle autolla, tiellä liikkujia oli vieläkin vähemmän.

Alankomaissa käytetään ns. avointa asfalttia. Se on ihanteellinen vesisateella, sillä vesi ei jää tielle. Mutta pakkasella se on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi, sillä vesi jäätyy asfaltin pikkureikiin ja teistä tulee luistinratoja. Luistelu on kivaa, mutta vain peilikirkkaiksi jäätyneillä kanavilla!

Vielä ei ole ollut lumisateita. Kun sataa lunta, kaikki pysähtyy. Lumisateeseen varautuminen alkaa jo, kun ennustetaan lumisadetta – ainakin rautateillä, jossa heti vähennetään junavuorot puoleen. Ja kun sitten sataa lunta, raitiovaunuilla on ongelmia, bussit eivät pääse liikkeelle, lennot myöhästelevät ja maantiet ovat tukossa, kun ei ole tarpeeksi aura-autoja.

Ei, paras talvi on lumeton talvi – ainakin hollantilaisten mielestä.