Suomen presidentti

Ajatelkaas jos Suomessa valittaisiin seuraavaksi presidentiksi… no, sanotaan häntä vaikka Toivo Trumpetiksi.

Trumpetilla olisi räyhäkkä pressanvaalikampanja. Hän lupaisi, että hänen virassaoloaikanaan eivät muuten homot itsenäisyyspäivän juhlissa tanssisi. Ainakaan keskenään.



Ja että kaikki maahanmuuttajat heitettäisiin ulos, olipa tulosyy ollut mikä tahansa. Sinne vaan hankeen, turha tulla tänne itkemään! Sillä Suomen rajoille rakennetaan muuri – niin komea ettei semmoista ole nähty missään, ei edes Kiinassa – niin eivätpähän mustat miehet pääse tänne pohjoisen tyttöjä vikittelemään enää ikinä. Eikä tarvitse Venäjästäkään olla huolissaan, kun eiväthän ne iivanat muurin ylitse tänne pääsisi.

Sitä paitsi Putin on fiksu mies.

Tuulimyllyjä tai muita vihervirtalähteitä ei varmasti rakenneta mihinkään; parempi se on luottaa vanhoihin tuttuihin öljyihin ja muihin litkuihin. Ilmastonmuutos on pelkästään ruåtsalaisten viherpestyjen suuryritysten juoni suomalaisia vastaan, kyllähän sen jokainen näkee. Yrittävät vain myydä meille jotain aurinkopaneeleita sen varjolla. Muutenkin viherpiipertäjät ovat, sanonko mistä.

Ja Suomen missi on liian lihava.

Ja kilpailevat presidenttikandidaatit heitetään linnaan, jahka Toivo on virkavalansa vannonut. Jotain rötöstä ne ovat kuitenkin tehneet. Varmasti!

Tällaista lupaisi presidenttiehdokas Toivo Trumpetti.

Ja aika monet suomalaiset sanoisivat, että tuohan olisikin hyvä juttu. Äänestetäänpä Toivoa. Hän on Suomen Suurin Toivo!

Ja niin Toivosta tulisi Suomen seuraava presidentti.

Tämä Toivo nauttisi muutakin kuin cokista – suomalainen kun on. Hän tanssisi pienessä tai vähän isommassakin sievässä turuilla ja toreilla naurattaen Suomen naisia; semmoinen kansanmies ja iloinen veijari. Neuvonantajiensa joukkoon Toivo valitsisi oman äitinsä ja veljensä.

Toivon tyttöystävä nro kolme olisi aikoinaan muutaman kerran avautunut Hymyssä ja Seiskassa, eli julkisuus olisi hänelle jo tuttua. Ja olihan Toivokin ollut mukana monenlaisissa tosi-tv-ohjelmissa.

Ja suomalalaiset toteaisivat, että hänhän on ihan kuin yksi meistä. Niin maanläheinen. Hän ymmärtää meitä. Kohta meillä on töitä ja tuohta. Kun sehän on bisnismies itsekin ja tietää nämä jutut.

Ja aina aamuyön sudenhetkillä Trumpetti – joka ei muuten nuku kuin muutaman tunnin yössä – trööttäilisi höyryäviä twitter-viestejä ja naamakirjajulkaisuja maailmalle. Yleensä niissä haukutaan valehtelevaa valtamediaa ja Suomen herroja. Peukuttajia ja seuraajia olisi paljon.

Tämmöistä. Tuntuuko utopialta?

Ei pitäisi.

Sillä aika monet suomalaiset sanovat, että tuohan olisikin hyvä juttu.

Tapahtuihan se Amerikassakin.