Suomiko vain 100 vuotta? Hölynpölyä!

Jo nyt sitä on hehkutettu paljon enemmän kuin pari vuotta sitten Sibeliuksen 150-syntymävuotta. ”Suomi 100 vuotta”, ”Satavuotiaan Suomen kunniaksi teemme sitä ja sitä”, ”Olemme kehittäneet uuden tuotteen satavuotiasta Suomea kiittäen” jne jne. Hyvä profiilinnostajahan tämä juhlavuosi on.

Ei, älä käsitä minua väärin. Juhlaan on aihetta. Ja aina kannattaa juhlia, jos juhlaan on vähänkin aihetta. Se antaa kivan vastakohdan arkirutiineille.

Mutta. Tässä on se pointti. Kyllä Suomi on paljon vanhempi kuin sata vuotta. Suomen valtio itsenäisenä poliittisena yksikkönä täyttää tänä vuonna tuon luvun. Vaikka sekin väite voidaan hyvin perustein kyseenalaistaa. Kun näet Suomi liittyi 1.1. 1996 EU:hun, se luopui itsenäisyydestään sangen monilla sektoreilla. Oma valuutta, 142 vuotta vanha markkakin lakkasi olemasta 2002. Toki tämä kaikki on tehty vapaaehtoisesti ja Brysselin direktiivejä riittää.

Väkipakolla ei Suomen itsenäisyyttä menetetty. Itäinen naapurimme sitäkin yritti ja epäonnistui. Tosin itsenäisyyden puolustaminen ja projekti Suur-Suomesta maksoikin paljon. Ihmishenkiä, maata ja rahaa.

Älä taaskaan käsitä minua väärin. En minä tässä ole latelemassa mitään arviota EU:n hyvyydestä tai pahuudesta. Näin se vain on. Suomi ei ole enää itsenäinen maa.

Mutta on tuossa ”Suomi 100 vuotta” muutakin harhauttavaa. Suomihan on PALJON PALJON vanhempi. Jo vuonna 1427 tanskalainen Claudius Clavus julkaisi kartan, mihin on merkitty Finlandi ja Findhlappi. Vieläkin vanhemmasta arabialaisesta kartasta (Abu al-Idris v. 1154) löytyvät Abua ja Tavast eli Turku ja Häme.

Ja kartat sikseen. Nehän ovat uusinta uutta ihmiskunnan historiassa. Arkeologiset kaivaukset osoittavat elämää täällä olleen paljon aikaisemmin. Mikäli Karijoen Susiluolan löytöjen ajoitus on oikea, se vie elämän täällä 75 000 – 120 000 vuotta taaksepäin. Ristolan ja Orimattilan löydöt ovat nekin 8 700 vuotta eaa.

Jos vielä muistelemme poliittista historiaamme, mieleen tulevat myös Porvoon valtiopäivät (lue: maapäivät), joiden yhteydessä keisari Aleksanteri I totesi ranskankielisessä puheessaan kuinka Suomi on ”korotettuna tästä lähtien kansakuntien joukkoon”. Itsenäinen? Ei aivan, mutta autonominen, mikä tarkoittaa ”omat lait”. (lue: ei Brysselin lakeja).

Joopa joo. Juhlitaan vaan Suomen valtion 100-vuotista ”itsenäisyyttä”. Heikommillakin perusteilla juhlia on järjestetty. Ei muuta kuin lippu salkoon! Ja torvet soimaan. Tuohiset ja muutkin torvet.