Mihin suuntaan kenkä sojottaa?

Oletko Sinä kenties niitä, jotka aina vuodenvaihteessa ovat ahkerasti tinakauhan varressa katsomassa, mitä tinat paljastavat tulevan vuoden tapahtumista?

Varmuuden vuoksi kannattaisi kyllä kokeilla muitakin taikoja. Kaikkien perinnetietäjien esi-isä, Kustaa Vilkuna, kertoo Vuotuinen ajantieto -kirjassaan lukuisista uudenvuodentaioista, joita voi kokeilla. Me Miilussa olemme kuitenkin sitä mieltä, että näin 2000-lukua elettäessä kyseisiä taikoja kannattaa jo vähän muodistaa.

Esimerkiksi. Ennen vanhaan palvelusväki heitti illalla nukkumaan mennessään kenkänsä joko olan yli tai jalkain välitse peräseinää kohti. Jos kärki jäi ovea kohti, se tiesi poismuuttoa talosta. Ja tietenkin, jos kärki osoitti perälle päin, sai palvelija olla huoleti, sillä pesti jatkui talossa.

No. Näinä aikoina kannattaa heittää kenkää työpaikalla. Jos monon kärki sojottaa ulko-ovelle, niin jokainen tietää mitä se meinaa: että kenkää tulee. Jos taas sisälle päin, saa ainakin vuoden vielä olla rauhassa vanhassa työpaikassa.

Hyvin vanha tapa on ollut heittää uudenvuoden aattoiltana olkia kattoon. Jos olkia jäi kiinni kattoparruihin, se tiesi hyvää viljavuotta.

Passaa kokeilla nytkin. Ja jos olkia jää nyt kiinni kattoon, se tietää sitä että talossa asuu laiskaa väkeä, kun ei ole viitsitty pahemmin edes laipioita pestä. Voi myös olettaa, että sama meno jatkuu tulevanakin vuonna.

Jos taas oljet eivät saa laipiosta otetta, vaan putoavat saman tien takaisin lattialle, talon emäntä/isäntä saa punehtua tyytyväisenä. Jokainen voi nähdä, että ahkeraa ja siistiä on talonväki.

Kustaa Vilkuna kertoo, kuinka joissakin paikoissa on päästetty koirat illalla tupaan ja annettu niiden syödä niin paljon kuin maha on vetänyt. Sitten hauvat on tylysti karkotettu ulos. Jos koirat alkavat pihalla heti haukkua, se on ennustanut isännän kuolemaa tulevana vuonna.

Ja höh. Nykyaikoina se tarkoittaa lähistöllä jolkottelevan suden kuolemaa; poikkeuslupa on liki varma asia, jos koirat äityvät oikein innolla ärhentelemään.

Ennen vanhaan kuolemnaa on ennustettu myös pärettä, tikkua tai kynttilää polttamalla. Kynttilän tai päreen karsi vääristyi siihen suuntaan, missä istui henkilö, joka kuolisi ensimmäisenä.

No niin. Päreitä nyt ei enää ole kellään, mutta uudenvuodenraketit ajavat saman asian. Kenen suuntaan raketti kääntyy… no. Siellä suunnalla saattaa hyvinkin tuonen viikate heilahtaa; kurkun sijasta saattaapi kylläkin lipsahtaa tuosta silmien kohdalta menemään.

Sinkkunaiset ja -miehet ovat ennen syöneet seitsemän suolasilakkaa – ja vielä pyrstö edellä – ennen maata menoaan. Janohan siitä tulee, ja unessa juotavaa tulee tarjoamaan se tuleva aviopuoliso.

Tämä taika pelittää kyllä edelleenkin. Sillä lailla, että kun silakan pyrstö jää kurkkuun kiinni ja tulee terkkarille lähtö, sielläpä onkin vastassa simpsakka/salskea sinkkulääkäri tai hurmaava hoitaja. Siinä kurkkua ronkkiessa se rakkauskin leimahtaa.

Ainakin tuota suolasilakka-taikaa kannattaa testata jo loppiaisena ensimmäisen kerran.