Suuret kiitokset pakolaisille

Viime vuosina Sonkajärven kunta on ottanut kiintiöpakolaisia. Vastaanottamisesta kunnanvaltuusto oli yksimielisen myönteinen. Tämä sai valtakunnan median nimeämään Sonkajärven ”Koko Suomen pakolaisystävällisimmäksi kunnaksi”. Vaikka jotkut kyselivätkin projektin mielekkyyttä, pelot olivat turhia. Asiat ovat sujuneet erinomaisesti.

Suurin kiitos kuuluu kunnansihteeri Eeva Suomalaiselle ja koko SPR:n vapaaehtoisjoukolle. He ovat Leila Honkalan johdolla ja innoittamana tehneet tuhansia tunteja korvaamatonta työtä kotouttamisen hyväksi. Mukana ovat olleet myös martat ja monet muut. Päiväkodit ja koulut ovat ottaneet afgaanilapset ja -nuoret avosylin vastaan, vaikka se onkin vaatinut lisäponnisteluja. Puolin ja toisin.

Uusista kuntalaisistamme on hyvää vauhtia tulossa kiinteä osa asuinyhteisöämme ja kunnanvaltuustomme onkin päättänyt ottaa lisää kiintiöpakolaisia. Se on humanitäärisesti ainut oikea ja jalo ratkaisu. Emme voi ratkaista koko maailman pakolaisongelmaa, mutta tahdomme tehdä oman pienen osamme.

Teistä, uudet kuntalaiset, on tullut tärkeä lisä elämäämme. Vaikka emme olisikaan teidän kanssa päivittäin yhteydessä, jo tieto teidän olemassaolostanne on arvokasta. Maailma pienenee nopeasti eikä lintukotoa ole olemassakaan. Matkustaessamme eri ilmansuuntiin erilaisuuden kokeminen omalla paikkakunnalla auttaa meitä ymmärtämään muitakin kuin meitä itseämme. Se valmentaa erityisesti lapsiamme ja nuoriamme näkemään moninaisuudessa ei uhkaa eikä haittaa vaan suuren rikkauden ja voimavaran.

Hienoa, että te, farsinkieliset afgaanit, olette kotoutuneet. Olemme ylpeitä teistä! Loppujen lopuksi me kaikki olemme samoja ihmisiä.