Tipsunäkökulma elämän rajallisuuteen

Unto Jalmari täytti kesällä neljä vuotta. Mitä ilmeisimmin sen mietteissä piipahtelee elämän rajallisuus, sillä suvunjatkamisvietti on voimistunut itkun partaalle asti.

Se ulvoo pihamaalla kuin susi kaula pitkänä kuono kohti taivasta, mutta ihan hiljaa, tuskin kuuluvasti. Herrasmiestipsu ei häiritse naapureita.

Vaan kyllä on parin viikon ajan ollut ikävä kumppania, jonka kanssa lisääntyä ja täyttää maa.

Kaikki alkoi siitä, kun eräällä iltalenkillä saatiin haju ihanasta tyttökoirasta. Eihän sieltä meinattu selvitä koko iltana, piti niin tarkkaan rätnätä, mikä ihanuus oli kulkenut juuri meidän reitillämme.

Unto Jalmari ei voinut ymmärtää, miksi talutushihnan toisessa päässä koko ajan hoputettiin muualle, kun juuri tässä ja nyt oltiin asian ytimessä.

Muisto noista hajuista ei häipynyt mielestä kotipihassakaan. Kaiho täytti koiranpojan sydämen. Kaipausta poteva Unto Jalmari näytti todella yksinäiseltä ja onnettomalta otukselta pihalla pötköttäessään tai vienosti kaipuutaan ilmoille ulistessaan.

Vaikka hajut lenkin varrelta haihtuivat, kaipuu ei laantunut. Kolmantena päivänä emännänkin sydän alkoi murtua: apua yksinäisyyteen on saatava. Viesti kasvattajalle toi ratkaisun.

– Nyt myö, Unto ja Aatu, männään Finriikan kenneliin leikkimään. Lähetään autolla.

Fiuuuh!

Kaksi kuonoa napotti sillä kertaa kiinni sitikan kuskinpuoleisella takaovella. Vaikka koiranpojat eivät varmaankaan ymmärtäneet, minne mentäisiin, he arvelivat, että joka tapauksessa tiedossa on mukavampaa, kuin kotipihalla lösöttäminen mitättömänhajuisen emännän seurassa.

Kun päästiin perille, ensimmäiset minuutit menivät silmät pystyssä seisomiseen, niin ällikällä lyötyjä oltiin tipsuparvesta, joka pölähti pihalle kennelin emännän avattua talon oven. Tässä tipsuparatiisissa koko piha oli aidattu, niinpä koirilla riitti temmellyskenttää tavanomaista tarhaa hulppeammin.

Kun ensi hämmennyksestä selvittiin, alkoi riemukas peräkkäinjuoksu, rinnakkainjuoksu, vastakkainjuoksu ja nuuhkiminen edestä, sivulta, takaa. Liiallinen tunkeilevuus pysäytettiin ärähdyksellä. Yksi ihanimmista tyttökoirista älähti varmuuden vuoksi, kun Unto tai Aatu loi vain katseensakin siihen.

Ilon kyynel vierähti emännän poskelle, niin onnelliselta Unto Jalmari näytti temmeltäessään tyttöjen kanssa, ja Aatu Elmerikin nuorentui silmissä.

– No nyt on meijjän pojat tyytyväisiä, kiittelin kennelin emäntää.

Kotiin palattuamme pojat olivat niin onnellisia ja väsyneitä, etteivät kissaa jaksaneet haukkua.

Unto Jalmari uneksi varmaan juoksevansa tipsutyttöjen ympäröimänä paratiisissa. Sen tassut vispasivat ja se haukahteli iloisesti unissaan.

Kun oli nukuttu yön yli ja lähtö aamulenkille koitti, kaksi kuonoa napotti kiinni sitikan kuskinpuoleisessa takaovessa.