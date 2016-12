Hiljattain pääkaupungissa käydessäni sain käsiini Helsingin seurakuntien ilmaisen adventtikalenterin. Se alkoi oikeaoppisesti ensimmäisenä adventtisunnuntaina (27.11.) ja päättyy jouluna (25.12.).

Kalenteri on kuitenkin tavallisuudesta poikkeava. Yleensä näissä kalentereissa on luukkujen takana joku jouluinen kuva tai suuremmissa jopa pieni esine kuten pala suklaata tai karamelli.

Nyt kuitenkin jokaisen luukun avattua, sieltä löytyykin lyhyt lause, aforismi. Aivan mainio ratkaisu! Tosin kalenteri on verrattain hyödytön sellaisille, jotka eivät osaa suomea lukea. Heihin kuuluvat pienet lapset, monet maahanmuuttajat ja erilailla lahjakkaat (aikaisemmin kehitysvammaiset). Harmi, sillä tämä sulkee ulos suuria ihmisryhmiä.

Niille, jotka suomea osaavat, kalenterin anti on sen sijaan aivan mainio. Kun ensimmäisenä adventtisunnuntaina sytytettiin yksi kynttilä, lause kuului: ”Yksi kynttilä. Siinä kaikki valo.” Jo yhdessä kynttilässä on kaikki valo. Ja usein vähemmän onkin enemmän.

Itsenäisyyspäivänä värssy oli: ”Tulkoon rauha. Nyt!” Me Suomessa saamme nauttia rauhasta, vaikka itsenäisyysjuhlissa kuuluukin etikettiin sotien muistelut. Vaan voimme toivoa tuota rauhaa muuallekin maailmaan ja toki sitä, että rauha meilläkin säilyisi.

”Maailmassa on enemmän hyvyyttä kun huomaammekaan.” sanoo yksi värssy. Aina löytyy valittamisen aiheita ja pahuus ei lopu niin kauan kun meitä ihmisiä on olemassa. Adventtikalenteri muistuttaa ja opettaa, että hyvyyttä ja kauneutta yhä on, tämänkin joulun aikana. Ja kaikkein tärkeimmät asiat ovat sellaisia, mitä ei voi euroissa mitata.

Olisikohan näin joulun alla hyvä jälleen kerran palauttaa mieleen se vanhan mummon toteamus: ”Kaikkea ei minulla ole, mutta mitään ei minulta puutu.” Tyytyväistä joulumieltä itse kullekin. Ja muistakaamme: rakkaus on lahja, mikä vain lisääntyy pois antamalla.