Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin emäntä on pitänyt itseään vastuun kantajana. Ihan siitä syystä, että on koko ajan huolissaan jostakin. Yleisimmät huolenaiheet ovat: 1 onko kakka tullut, 2 onko vettä mennyt ja 3 mitä nyt en tajua.

Näistä huolenaiheista ensimmäistä sietää hyvinkin pohtia puolitoista vuorokautta, mutta sitten alkaa emännän hätä. Lenkit eivät ole enää leppoisia käveleksemistä, vaan emäntä hokee tuon tuosta: teepä kakka, nyt se kakka.

Ennemmin tai myöhemmin kakka on aina tullut, mutta siitä huolimatta emäntä panee koiransa suolen tyhjennyksen muistin sopukkaan, ja alkaa alitajuisesti laskea aikaa seuraavaan kakkalenkkiin.

Huoli koirien suolen toiminnasta on mennyt niin pitkälle, että lenkitysapuna toimiva naapurikin laittaa lenkiltä palattuaan emännälle viestin sanomalehden laitaan tyyliin: ”kakkalenkki”.

Juomisen kanssa harvemmin tulee ongelmaa. Silti siitä on oltava huolissaan. Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin emännällä on kuuloelimessä erityinen vastaanotin, joka rekisteröi veden latkimisesta syntyvän äänen. Se on kehittynyt vuosien aikana niin tarkaksi, että se tunnistaa, kumman koiran latkimisesta on kyse.

Mitä nyt en tajua -huoli syntyy koiran tuijottamisesta. Useimmiten asia kuitenkin selviää pienellä kysymyksellä. Jos oikea sana tulee emännän suusta, koira lähtee tepsuttelemaan siihen suuntaan, minne sana johdattaa. Ulos. Keittiöön. Palkintokaapille. Siinä tärkeimmät.

Koirien kipureaktiot ovat sitten oma lajinsa huolen aiheuttajissa, mutta siihen paneutuminen ei kuulu tähän juttuun, jonka tarkoituksena on paljastaa totuus vastuun kantamisesta.

Tässä porukassa se varsinainen vastuun kantaja ja huolehtija on nimittäin Aatu Elmeri. Koiraparka saa ihan mahanpuruja huolistaan, jos niihin ei riittävän ajoissa reagoida.

Aatun vastuun kantaminen nousee esiin aina, kun taloon tulee uusi huollettava otus.

Unto Jalmarin ollessa vielä pieni koiranpoika Aatu Elmeri huolehti, ettei se karkaa eikä mene vaaran paikkoihin. Ja voin vakuuttaa, että siinä oli vahtimista kerrakseen. Kotipihassa Aatun huoli saattaa joskus vieläkin kasvaa vatsanväänteiksi asti, mutta silloin voi arvata, että lähellä liikuskelee supi, ahma tai ilves.

Kun Unto Jalmari on alkanut pysyä pihamaalla ilman Aatu Elmerin jatkuvaa vahtimista, Aatulla on alkanut Sulo Viljamin paimentaminen.

Kissalle meinasi tulla paha tapa vaatia keskellä yötä ulos tarpeilleen. Moukuna ovella oli sitä sorttia, että Aatu Elmerin oli pakko puuttua peliin. Se kävi koputtelemassa emännän ylös sängystä ”tee jotain, sillä on hätä” -puhekupla päänsä päällä.

Kun emäntä nousi sängystä ja alkoi kutsua kissaa hiekkalaatikolle, Aatu Elmeri käveli määrätietoisesti noutamaan kissan ovelta ja kulki se perässään hiekkalaatikon viereen. Kun kissa ei vieläkään näyttänyt tajuavan, mitä siltä odotetaan, Aatu laittoi kuononsa hiekkalaatikkoon ja hop! kissa hyppäsi laatikkoon tarpeilleen.

Siihen loppui kissan yölliset moukunat, mutta luultavasti Sulo Viljami keksii ihan pian muuta hommaa vastuuntuntoiselle Aatu Elmerille.