Vauhdikasta uutta vuotta

Tuntuuko joskus siltä, että elämä on jämähtänyt paikoilleen eikä mikään liiku? Varsinkin näin vuodenvaihteen aikaan. Vaan arvaapas mitä? Niin kuin monet muutkin kuvitelmamme, myös tämä on täysin harhaa. Liikettä näet riittää ja melkoista semmoista.

Vaikka seisot tai makaat paikoillasi, viiletät melkoista kyytiä. Tässä muutamia faktoja: 1) Maapallo kiertää akselinsa ympäri. Tuota täyttä kierrosta kutsutaan vuorokaudeksi. Näin ollen olet jatkuvassa liikkeessä, minkä nopeus riippuu siitä, kuinka lähellä päiväntasaajaa olet. Päiväntasaajalla vauhti on 500 metriä sekunnissa. Navoilla liikettä ei ole juuri ollenkaan ja Suomen korkeudella nopeus on 250 m/sek.

Ja tämä on vasta alkua. 2) Maapallo kiertää auringon ympäri kerran vuodessa. Tämä nopeus on 30 km/sek. Sitten 3) aurinkokuntamme hujeltaa linnunradassamme 250 km/sek ja 4) linnunratamme viilettää muussa avaruudessa 700 km/sek.

Joko alkaa päätä huimata? Huh huh. Eli vauhtia piisaa melkoisesti enemmän kuin Bottaksella tai vaikkapa Laineen lämäyttämällä kiekolla.

Kuitenkin vuoden vaihtuessa halunnet myös hiljentyä ja jopa pysähtyä. Kun otat esiin uuden kalenterin, missä komeilevat numerot 2 ja 0 ja 1 ja 7, käyttäydyt kuin roomalainen Janus-jumala, jolla oli kasvot sekä edessä että takana. Katsot taaksepäin ja teet inventaariota, miten päättynyt vuosi meni. Ja yrität arvailla, mitä alkava uusi maapallon kierros auringon ympäri tuo tulleessaan, vaikka tulevaisuus onkin aina suuri kysymysmerkki. Ja hyvä niin.

Ehkä myös haluat monien muiden ihmisten tavoin yrittää tehdä muutoksia uudelle kierrokselle lähtiessäsi. Siis tulla edes pikkuisen paremmaksi. Uuden vuoden lupauksiisi saattaa kuulua päätös syödä ja juoda terveellisemmin, viettää vähemmän aikaa netistä ja liikkua enemmän salilla ja/tai luonnossa. Lopettaa stressaantuminen ja murehtiminen. Sen sijaan iloita jokaisesta eletystä hetkestä. Niin, ja tahdot olla muista huolehtivaisempi ja rakastavaisempi.

Hyvä niin. Samalla tosin tiedät, että suurin osa uudenvuoden lupauksista on jo moneen kertaan rikottu ennen ensimmäisen viikon päättymistä. Mutta aina kannattaa yrittää. Elämä ilman haasteita ei ole elämisen arvoista – kunhan muistat olla armollinen sekä itsellesi että toisille.

Eikä näissä asioissa kannata kiirehtiä. Vauhtia kun riittää muutenkin, kuten alussa demonstroin. Malja sinulle ja uudelle, vauhdikkaalle vuodelle!