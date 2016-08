Willen synttärit

Oopperalaulaja Seppo Ruohonen totesi hiljattaisessa 70-vuotishaastattelussaan, ettei syntymäpäivä ole mikään kunnia, mutta kylläkin tällaisen rajapyykin saavuttaminen on eräänlainen ihme.

Itse kukin meistä vanhenee joka hetki, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Se on luonnon laki. Mutta silloin kun mittariin tulee lapsena uusi vuosi ja vanhempana uusi vuosikymmen, usein pannaan juhlat pystyyn.

Menneenä kesänä hyvä opiskelutoverini Wille Riekkinen vietti seitsenkymppisiään Kuopion Kallaveden kirkossa. Juhla alkoi viikkomessulla ja jatkui juhlakahveilla.

Heinäkuusta ja lomista huolimatta (tai juuri niiden ansiosta) talo täyttyi ääriään myöten. Monille Wille ja hänen elämäntyönsä on ollut tärkeä ja miellyttävän, huumorintajuisen persoonansa kautta hän on koskettanut kaikenlaisia ihmisiä. Toki hänen moderni raamatunkäsityksensä ja kaikkien ihmisten erilaisuudesta iloitseminen on myös vihastuttanut tiukkapipoisimpia.

Juhla huipentui konserttiin, missä Laajasalon opiston opiskelijat esiintyivät opettajansa Antti Hyvärisen johdolla. Ohjelma oli tietenkin juhlakalun valitsema ja siten Willen näköinen. Ei siis suinkaan perinteinen kirkkokonsertti.

Yhtenä kappaleena Hyvärinen (siis se kuuluisa säveltäjä ja muusikko – ei se kuuluisa mäkihyppääjä) hehkutti pianolla Oscar Petersonin Hymn to Freedom (Hymni vapaudelle). Mahtava kappale!

Ainut mikä häiritsi, oli tyypillinen virhe, kun annettiin ymmärtää, että säveltäjä Peterson olisi ollut jenkki. Kuitenkin hän syntyi Montrealissa ja kuoli Torontossa, ja vaikka hän esiintyi ympäri maailmaa (myös Suomessa), hän oli koko elämänsä kanadalainen.

Olisi vaikka kuinka paljon esimerkkejä, miten USA:n mahti näkyy sekä historian että nykyisyyden vääristymisenä. Ehkä siitä joskus kirjoitankin.

Mutta takaisin Willen juhliin. Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Ja kiitos myös. Saamme olla iloisia Willestä ja hänen elämästään. Ja niin kuin Happy Birthday -laulun jälkeen yleensä lauletaan, mekin kajautamme : ”And many more…” Eli vielä paljon, paljon vuosia sinulle, Wille!