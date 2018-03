Valitettava virhe on nyt 7.3. Miilun tapahtumakalenterissa. Arjen tietosuoja -luento yhdistystoimijoille on Sonkajärven valtuustosalissa maanantaina 12.3. kello 18. ( eikä ma 23.3. joka on sitä paitsi perjantai…) Valitamme virhettä – sormet olivat aivoja nopeammat… (Päivi)