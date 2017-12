”Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla” alkaa meille kaikille tuttu joululaulu. Sen kirjoitti jyväskyläläinen kaupunkisaarnaaja, pastori Gustav Oskar Schöneman. Laulu on ollut keskeinen osa joululauluperinnettämme jo 141 jouluna, sillä se ilmestyi vuonna 1876 Uusi Kuwa-Aapinen. Lukukirja kodille, kierto- ja sunnuntai-kouluille -kirjassa.

Kuten monista muistakin lauluista ja virsistä, myös siitä esiintyy väännöksiä, joista tutuin lienee: ”Joulupuu on varastettu, poliisit on ovella. Joulupukki hirtettynä killuu kuusen oksalla”.

Spede Pasanen sen sijaan onnistui sorvaamaan maailman tunnetuimmasta joululaulusta hauskan arvoituksen. Tuo lauluhan on itävaltalainen ”Stille Nacht, Heilige Nacht”, mikä on käännetty 143 eri kielelle. Se kirjoitti pastori Josef Mohr ja sävelsi kanttori Franz Xaver Gruber, jotka molemmat palvelivat Pyhän Nikolauksen pientä seurakuntaa Oberndorf bei Salzburg -kaupungissa. Suomalainen käännös ”Jouluyö, juhlayö” on äsken mainitun G.O. Schönemanin tekemä.

Spede näet kysyi: – Mistä tietää, että Maria ja Joosef olivat Jeesuksen syntymän aikaan todella nuoria, oikeastaan ihan keskenkasvuisia? No tietenkin siitä, kun joululaulussahan lauletaan ”Kaks´ vain valveil´ on puol´isoa.

Samaa laulua kuulin Kanadassa laulettavan alkuperäisillä saksankielisillä sanoilla monena jouluna niin, että saksaa osaamaton esittäjä lausui sanan ”Nacht” sanaksi ”Nackt”. Merkitys tietenkin muuttui ”yöstä” ”paljaaksi, alastomaksi”. No mikäs siinä. ”Hiljainen paljas, pyhä alaston” sopii aivan mainiosti nukkuvaan Jeesus -lapseen.

Samaa ei ehkä voi sanoa lasten usein laulamasta versiosta, mikä myös on väännös englanninkielisestä joululaulusta ”Joy to World”. Sen kirjoittaja on kuuluisa brittiläinen virsirunoilija Isaac Watts. Runo ilmestyi 1719 ja nykyinen sävel on yhdysvaltalaisen Lowell Masonin vuodelta 1839.

Sävelen alun Mason lainasi Händelin Messias-oratoriasta. Alkuperäinen laulu alkaa ”Joy to the world ! The Lord is come. Let earth receive her King.” Tunnetuin suomalainen versio on ”Riemuita saa nyt kansat maan. Suo Herra armollaan ”.

Lasten muunnelmasta kuvastaa koululaisten ilo ja toive: ”Joy to the world! The school burns down. And all the teachers are dead. ”Eli vapaasti käännettynä: ”Ilo maailmalle! Koulu palaa. ja kaikki opettajat ovat kuolleet.”

Vanha sanonta kuuluu: Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se mikä on läheistä, arvokasta ja kunnioitettavaa – juuri siitä tehdään enemmän ja vähemmän hellyttäviä muunnelmia.

Näin on myös joululauluista, joita saamme tänäkin jouluna kuunnella ja laulaa antaumuksella, iloisesti tai hartaasti. Alkuperäisillä tai uusituilla sanoilla ja sävelillä. Eipä siiten muuta kuin: joululaulut rekeen ja aisakellot soimaan!