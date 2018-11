Kakka reissu – mutta tulipahan tehtyä

Palmut huojuvat, meri huokailee parin metrin päässä, ilma on kuin lehmän henkäys. Kaikki paratiisin elementit ovat siis koossa – ja sitten iskee ripuli.

Länsi-Afrikan Beninissä, Grand Popon kalastajakylässä vieraileville suomalaisille ripuli on muutakin kuin pelkkä välttämätön paha: se on koko matkan tarkoitus.

Reilun vuoden ajan Grand Popossa on nimittäin tutkittu suomalaisvoimin sitä ihteään eli kakkaa. Kyseessä on Helsingin yliopiston ja sen yhteistyökumppaneiden ripulirokotetutkimus, missä testataan onko tutkittavana oleva rokote tehokas ja turvallinen ETEC-bakteerin aiheuttamaa ripulia vastaan. Esimerkiksi kehitysmaissa ripuli voi olla pienille lapsille hengenvaarallinen, joten ihan pienestä asiasta ei ole kyse.

Niinpä Suomesta on matkannut Beniniin testiryhmiä viettämään kaksi viikkoa koe-eläimenä. Itse olin tuolla reissulla elokuussa, yhdessä 14 muun suomalaisen kanssa. Puolet meistä oli saanut suun kautta annettavan rokotteen, puolet lumelääkettä. Ja sitten ei voinut kuin odottaa…

Reissun aikana jokainen joutui antamaan ainakin yhden ulostenäytteen. Ripulin sattuessa useammankin. Siksi jokaisella oli koko ajan mukanaan ns. ripulipussukka, missä oli tarpeelliset näytteenottovälineet.

Mutta ei reissussa pelkästään vessassa oltu. Matkalaiset asuivat ihan säällisissä hotelleissa meren rannalla, söivät paikallisissa ravintoloissa, ja ohjelmaakin oli järjestetty niin paljon että hitaampia heikotti. Tutustuttiin paikalliseen voodoo-uskontoon ja sen ilmenemismuotoihin, vierailtiin kylässä joka oli rakennettu veden päälle, ihmeteltiin python-temppeliä ja mangrovemetsikköjä ja mitä kaikkea. Meren jumalatar, Mama Wata, katseli seinän maalauksesta, kun viitseliäimmät osallistuivat rumpu- tai tanssitunnille.

Ja sitten vain hengailtiin.

Aamulla oli mukava herätä lintujen lauluun, ja kohta alkoi kuulua toisenlaistakin laulua: kalastajat olivat vetämässä jättimäistä nuottaa, ja päivän saalistarjonta näkyi välittömästi myös hotellin ravintolan ruokalistalla. Gekot kipittelivät polulla, ja vuohet maantiellä. Paikasta toiseen pääsi kätevimmin puskataksin eli mopon kyydissä.

Muutakin ihmeteltävää riitti. Musiikki ja tanssi olivat selvästikin paikallisille tärkeitä. Ihmiset teettivät vaatteensa mittojen mukaan paikallisilla ompelijoilla, ja pukeutuminen olikin niin värikästä – miehilläkin – ettei Suomessa sellaista näe edes hirvimetsällä.

Benin ei ole mikään turistikohde, mutta Grand Popon kalastajakylässä suomalaisiin oli jo totuttu ennen tätä projektiakin. Kylässä on nimittäin jo parinkymmenen vuoden ajan ollut kirjailija-toimittaja Juha Vakkurin perustama kulttuurikeskus Villa Karo. Siksi siellä on rampannut suomalaisia stipendiaatteja säännöllisesti, ja nyt sitten vielä rokotematkalaisiakin. Kulttuurikeskuksen viereen on perustettu tutkimuslaboratorio juuri tätä ripulitutkimusta varten.

Tähän mennessä rokotematkalaisia on ollut jo noin 35 ryhmää. Tavoitteena on saada täyteen 800 testattavaa, joten tutkimus jatkuu näillä näkymin maaliskuuhun 2019 saakka.