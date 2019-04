Kevätkukkia puistoissa ja pelloilla

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä maailmankuulu kukkapuisto Keukenhof avasi ovensa 21. maaliskuuta ja se on avoinna 19. toukokuuta asti. Kahden kuukauden aikana Keukenhofissa käy 1,4 miljoonaa vierailijaa – 26 000 päivässä. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Amsterdamin tunnetuin museo, Rijksmuseum, vetää päivittäin 8 000 vierailijaa.

Keukenhofin vierailijoista oli viime vuonna suurin osa (250 000) omasta maasta, seuraavaksi eniten (170 000) Saksasta ja sitten Yhdysvalloista, Kiinasta, Intiasta ja Ranskasta. Tyypillisin vierailija on puiston johtajan mukaan kiinalainen tai intialainen turisti, joka tulee puistoon ryhmän mukana yhdeksältä aamulla, kiertää puistoa 45 minuuttia ja on jo yhdeltätoista tutustumassa Amsterdamin nähtävyyksiin. Puistossa on yhteensä 17 kilometriä polkuja, joten tällainen tyypillinen turisti ei ole nähnyt kuin murto-osan puistosta. Hollantilaiset tulevat puistoon yleensä koko päiväksi – monet omien eväskorien ja kylmälaukkujen kanssa, sillä alueella olevat ravintolat täyttyvät hyvin nopeasti ja ovat nuukana tunnettujen hollantilaisten mielestä aivan liian kalliita.

Suurin työ puistossa on tehty viime vuoden puolella, kun kukkasipulit istutettiin maahan. Yleensä kaikki sipulit on istutettu joulukuun puoliväliin mennessä. Nyt, kun puisto on auki, puutarhurit kulkevat puistossa leikkaamassa kuihtuneita kukkia ja poistamassa sairaita kasveja. Kymmenen henkeä on palkattu leikkaamaan jatkuvasti ruohikoita, sillä se tapahtuu käsikäyttöisillä koneilla – nuoret nurmikot eivät kestä moottorikäyttöisten leikkureiden voimaa.

Keukenhof on satojen kukkasipulin viljelijöiden näyteikkuna maailmalle. Viljelijät toimittavat vuosittain 7 miljoonaa kukkasipulia Keukenhofiin. Heille ei makseta siitä, eikä heidän tarvitse maksaa omista alueistaan kukkapuistossa. Keukenhof syntyi, kun kymmenen kukkasipuleiden viljelijää halusi vuonna 1949 järjestää yhdessä kukkanäyttelyn. He saivat luvan käyttää tilojensa lähellä olevaa 32 hehtaarin suuruista aluetta tähän tarkoitukseen ihan ilmaiseksi. Ja näin on jatkunut tähän päivään asti.

Kukkapuisto on valtava markkiointiväline koko kukkasipulisektorille, sillä puistolla on mediakontaktit ympäri maailmaa ja puisto saa huomiota joka vuosi mm. matkatoimistojen ohjelmissa ja lentoyhtiöiden reportaaseissa. Tämä on ilmaista mainontaa viljelijöille ja puistolle, joka toimiikin hyvin pienellä markkinointi- ja mainontabudjetilla.

Keukenhofin turistivirta kulkee värikkäiden kukkapeltojen kautta ja tämä on muodostunut viime vuosina suureksi ongelmaksi. Turistit haluavat ottaa kuvia pelloista ja varsinkin itsestään tulppaanipeltojen keskellä. Viljelijät ovat iloisia ilmaisesta mainonnasta sosiaalisessa mediassa, mutta kärsivät joskus suuriakin vahinkoja, kun turistit kuvia ottaessaan tallaavat kukkia. Tallattut tulppaanit eivät enää tuota ravintoa sipulille. Sipulit jäävät pieniksi eikä niitä enää voida myydä. Jos viljelijä normaalisti saa 40 kiloa kukkasipuleita neliömetriltä, tallatulta pellolta voi saada vain puolet tästä. Näin syntyy tuhansien, jopa kymmenien tuhansien eurojen tappiot. Turistit vievät joskus myös mukanaan pelloilla olevia kukkien nimikilpiä, joka vaikeuttaa sipuleiden tunnistamista, jos kukat on tallattu.

Viljelijät aloittivat jo viime vuonna kampanjan turistien pitämiseksi pois pelloilta. Kahteensataan paikkaan laitettiin varoitustauluja: “Älä mene tulppaanipellolle”. Mutta kiellot eivät auttaneet. Tänä vuonna viljelijät ovat teettäneet suuria bannereita, joissa on ystävällisempi teksti: “Nauti kukista, mutta kunnioita ylpeyden aiheitamme”. Pelloille on myös otettu oransseissa tulppaanipaidoissa kulkevia avustajia, jotka pitävät turisteja silmällä ja tarvittaessa poistavat pelloilta, mutta heiltä saa myös tietoa kukista ja kukkasipuleista. Ja he voivat auttaa kuvien ottamisessa. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet. Onneksi, sillä olisi ikävää, jos peltojen ympärille jouduttaisiin vetämään piikkilankaa.