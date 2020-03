Korona, kevät ja kuollut susi

Päivän puheenaihe on niin meillä niin kuin muuallakin koronavirus. Saamme päivittäin terveysviranomaisten tilannekatsauksen ja päivä päivältä sairastuneiden määrä kasvaa.

Ensimmäinen sairaustapaus täällä todettiin 27. helmikuuta. Sen jälkeen sairastuneiden määrä nousi suhteellisen hitaasti, kunnes tartuntaa kuvaava käyrä yhtäkkiä syöksyi ylöspäin. Suurin osa sairastuneista on yhdessä maakunnassa. Lieneekö syynä siihen karnevaalit ja myöhäiset hiihtolomat tuolla alueella… Maakunta on tällä hetkellä ”lievästi” karanteenissa: etätöitä tekevät kaikki, jotka pystyvät, lähes kaikki alueen tapahtumat on peruttu ja sosiaalista elämää kehotetaan vähentämään minimiin.

Alankomaalaiset ottavat tilanteen rauhallisesti. Kansalaisten tunteet kuumenevat kyllä aina Zwarte Piet (Musta-Pekka) -keskustelussa, mutta koronaan suhtaudutaan realistisesti, rauhallisesti, turhia hätäilemättä. Kaikki viranomaiset korostavat käsien pesun tärkeyttä ja sitä, että pienimmistäkin oireista tautialueella vierailun jälkeen tulee jäädä kotiin ja olla yhteydessä omaan lääkäriin – ei missään tapauksessa lähteä mihinkään. Kättely on toistaiseksi kielletty koko maassa ja ihmisiä kehotetaan pitämään metrin etäisyys muihin. Kansainvälisiä kokouksia on peruttu, mutta muuten kaikki sujuu kuten normaaliolosuhteissakin. Vähän täällä kyllä jännitetään Rotterdamissa toukokuussa järjestettävien Euroviisujen puolesta…

Kävin äskettäin katsomassa kaksi taidenäyttelyä ja molemmat museot olivat täynnä kuvataiteen ystäviä. Museoissa korona näkyi tuolloin vain siinä, että kaikkia ovenkahvoja puhdistettiin säännöllisesti. Nyt museotkin ovat ilmoittaneet, että kävijäluvut ovat huomattavasti pienentyneet.

Supermarketeissa ei näy yletöntä hamstraamista – ehkä ihmiset ostavat pari pakettia enemmän pastaa, riisiä ja purkkivihanneksia. Niin minäkin tein yhdellä kauppareissulla, kaiken varalta, jos satutaan joutumaan karanteeniin. Sitä kun ei koskaan tiedä näin tiheään asutulla seudulla… Ainoa, mitä alankomaalaiset ovat kunnolla hamstranneet, on käsidesit ja hengityssuojat, joita on enää vaikea löytää. Enpä kyllä kaipaa kumpaakaan, sillä uskon, että lämmin vesi ja saippua ovat paras puhdistuskeino ja että normaalikaupoissa myytävät hengityssuojat eivät auta viruksia vastaan. Viimeisimpien uutisten mukaan parasetamol ja kuumemittarit ovat joissakin apteekeissa ja kaupoissa jo kortilla.

Alankomaiden taloudellinen tilanne on hyvällä pohjalla, joten vielä ei uskota koronan aiheuttavan maahan uutta lamaa – varsinkaan, jos virus ei kovin kauaa viihdy täällä. Pieniä yrityksiä ja turistisektoria virus koettelee ehkä eniten. Kaupungeissa on hiljaista jopa viikonloppuisin. Hallitus suunnittelee korvauksia tulonsa menettäneille.

Toinen puheenaihe on aikainen – ja märkä – kevät. Viikkokausiin ei ole ollut edes kahta poutapäivää peräkkäin. Monin paikoin pohjavesi alkaa olla niin korkealla, että sen takia saadaan tulvia. Mutta lämpö ja kosteus ovat olleet myös hyväksi: kohta saadaan tuoreita parsoja! Ei niitä vielä koskaan maaliskuussa ole syöty! Teiden varret ja puistot ovat keltaisenaan narsisseista. Krookukset kukkivat värikkäinä kaikkialla ja tulppaanitkin kurkistelevat jo hyvin pitkäkaulaisina maasta. Pikkulinnut ja harakatkin ovat pesäntekopuuhissa, ja mustarastas on laulanut jatkuvista sateista huolimatta jo monta viikkoa aamulla aikaisin.

Kevät on melkein kuukauden edellä normaalista. Tulppaanipuisto Keukenhof avaa (toivottavasti) porttinsa 21. maaliskuuta, eikä nyt tarvitse pelätä, ettei siellä ole mitään näkemistä! Toisin saattaa käydä myöhemmin keväällä järjestettävän kukkakulkueen kanssa – ainakaan narsisseja ja hyasintteja ei kukkavaunujen koristeena nähdä, sillä ne ovat silloin jo parhaat päivänsä nähneet.

Lopuksi vielä surullinen uutinenkin. Vuosi sitten syntyneistä suden poikasista yksi jäi äskettäin auton alle ja kuoli. Asiantuntijoiden mukaan suden pennuista puolet selviää ensimmäisestä vuodesta hengissä. Viime vuonna täällä syntyi viisi poikasta. Ei ole tiedossa, kuinka moni niistä on vielä elossa.

Mutta tuore uutinen kertoi, että susien asuma-alue on laajentunut yhdellä sudella maan itäosasta myös pohjoisemmaksi. Toivottavasti se yksi pohjoisen susi viihtyy siellä pitempään ja löytää kaverin.