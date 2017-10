Kuvittele reissu jäätelökioskille

Vieremän kunnan torisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 5. heinäkuuta saakka. Torisuunnitelmaan voi tutustua kunnan www-sivuilla sekä teknisessä toimistossa.

Nyt onkin hyvä hetki katsoa suunnitelmaa ja kuvitella kaikkien aikojen paras jäätelöretki tai toritapahtuma Vieremän tulevalle torille.

Millä tavalla ja mistä suunnasta tulen yleensä torille? Kävelenkö, ajanko pyörällä vai autoilenko?

Mikä on turvallisin kulkureitti kävellä kahville? Entä millaista pyöräily on torisuunnitelman perusteella? Onko pyöräparkkiin helppo ajaa? Onko torin päällyste mukavaa kävellä, pyöräillä tai liikkua vaikka rollaattorilla? Onko kynnyksiä, jotka tökkäävät fillarin tai rollaattorin renkaaseen?

Mihin jätän kulkupelini? Onko pyöräparkki helppo löytää? Pääseekö autoparkkipaikalta helposti ja turvallisesti jatkamaan matkaa jalan, vaikka olisi jo hieman huonokinttuinen tai vikkelääkin vikkelämpi pieni lapsi?

Entä tietenkin itse torielämän viettäminen, millaista on istuskella torikahvilla uuden suunnitelman mukaan?

Tori on kylän keskus ja Vieremän kirkonkylän valttikortti on siinä, että se on tiivis ja vehreä. Torisuunnitelmaa kannattaa vilkaista sillä silmällä, että torista tulee käyttäjilleen varmasti mieluinen ja että sinne on helppoa saapua eri tavoin. Kaavoitus ja rakentaminen ovat tärkeitä keinoja edistää kävelyä ja pyöräilyä.

Torisuunnitelmasta voi jättää muistutuksia tekniseen toimeen ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutus tehdään kirjallisesti osoitteeseen Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Sari Mulari

projektityöntekijä

Ylä-Savo liikkuu viksusti -hanke