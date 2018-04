Matteusta haitarilla ja saksofonilla

Alankomaalaiset ovat hulluna Matteus-passioon. Aina ennen pääsiäistä tätä Johan Sebastian Bachin teosta voi kuunnella livenä vaikka joka päivä. Tänä vuonna tuntui, ettei hiljaisella viikolla muuta soitettukaan. Matteus-passio oli teemana klassisella radiokanavalla, joka soi minulla töissä taustamusiikkina. Viikon puolivälissä en ollut ainoa, joka ajatteli saaneensa yliannostuksen ja vaihtoi kanavaa…

Matteus-passion suosio kasvaa vuosi vuodelta. Eräs hollantilainen päivälehti julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan passio esitettiin tänä vuonna Alankomaiden konserttisaleissa tai kirkoissa 210 kertaa, sadassa kaupungissa. Nousua viime vuodesta oli 30 esityskertaa.

Matteus-passio esitettiin ensimmäisen kerran Leipzigissa vuonna 1727. Alankomaissa ensimmäinen esityskerta oli vuonna 1870 Rotterdamissa. Teos kuvaa pääsiäisen tapahtumia Jeesuksen hautaamiseen asti ja se on sävelletty kaksoiskuorolle, kaksoisorkesterille, kaksille uruille ja solisteille.

Matteus-passiota tulevat kuuntelemaan nuoret, vanhat, uskovaiset, kirkkoon kuulumattomat, musiikin ystävät… Kirkot ja konserttisalit ovat täynnä. Tämän vuoden Matteus-passion esityksiin mahtui perinteisten esitysten lisäksi lasten passioita, lyhennettyjä passioversioita, yhteislaulupassioita, ammattilaisten esityksiä, amatööriyhdistysten esityksiä – erilaisilla kuoro- ja orkesterikokoonpanoilla.

Me olemme perinteisesti käyneet kuuntelemassa Matteus-passion pitkäperjantaina Haagin kaupunginorkesterin tai Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin esittämänä. Kahtena edellisvuotena päätimme Matteus-passion sijasta kuunnella yhden pienen haagilaisorkesterin esittämän vaihtoehdon – Stabat Materin – jossa kuvataan pääsiäisen tapahtumia Marian silmin. Stabat Matereita on sävelletty monia ja niitäkin on kuulunut radiosta vähän väliä. Kaipasin jotain muuta.

Selasin konserttisalien ohjelmia ja silmiin pisti Matteus-passio tango-orkesterin johdolla. Intohimoisina tanssin ja passion ystävinä päätimme, että siinä oli meidän Matteuksemme pitkäperjantaina. Niinpä suuntasimme Haagin keskustassa olevaan kirkkoon hyvin uteliaina, oikeastaan ilman mitään odotuksia.

Lavalle asteli viisi-henkinen tango-orkesteri Tango Extremo, sopraano ja baritoni sekä teoksen hollanniksi kääntänyt kertoja/laulaja, joka heti alussa varoitti, että suurelle orkesterille ja kuoroille sävelletty teos kuulostaa vähän erilaiselta tällä kokoonpanolla…

Niin totisesti kuulosti! Bachin sävelet olivat helposti tunnistettavissa, mutta piano, haitari, saksofoni, kontrabasso ja viulu hoitivat perinteisen aloituskuoron osuuden argentiinalaisen tangon tahtiin. Jatkossakin kaikki oli tangoa. Solistit olivat loistavia, kertoja vei tarinaa eteenpäin kansankielellä ja koraaliosuuksissa tekstit heijastettiin valkokankaalle, niin että yleisö voi täysin rinnoin laulaa mukana. Alkuperäistä käännöstä oli tätä esitystä varten lyhennetty ja yksinkertaistettu. Perinteinen Matteus-passio kestää kolmisen tuntia. Tämä oli vähän pidempi kuin normaalit klassiset konsertit.

Esitys palkittiin pitkillä, raikuvilla aplodeilla. Huumoria riitti loppuun asti, sillä kertoja sanoi, ettei Bach valitettavasti ollut säveltänyt ylimääräistä numeroa, joten sitä ei nyt sitten tullut… Yleisön poistuessa puheensorina täytti käytävät. Kuulin vain positiivisia kommentteja, joihin mekin voimme yhtyä. Tämä oli erinomainen vaihtoehto perinteiselle Matteukselle.