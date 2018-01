Menneitä muistellen

Näin vuoden viimeisenä päivänä, paukkupommien ja rusinamunkkien tuoksussa, sorruin muistelemaan kuluneen vuoden uutisia täällä meillä. Maailmalla vuosi oli synkkä terrori-iskujen ja luonnonmullistusten johdosta, mutta Alankomaissa on vielä säästytty näiltä. Terrorismintorjunta- ja turvallisuuskoordinaattorimme kertoi muutama päivä sitten tv:n ajankohtaisohjelmassa, että mahdollisuus terrori-iskuun Alankomaissa on pieni, mutta uhka on realistinen. “Betoniporsaat auttavat rekka-autoja vastaan, mutteivät automaattiaseita tai pommiliivejä vastaan.”

Mutta väkivallaton tämäkään maa ei ole. Murhien lukumäärä on ollut vuosikausia laskussa, mutta tänä vuonna lukumäärä nousi 159:ään (oli edellisvuonna 111, vuonna 2000 kirjattiin 225 murhaa). Tästä huolimatta Alankomaiden murhaluvut ovat Euroopan pienimpiä. Maata järkytti mm. kolmen nuoren murhat. Alkukesästä murhattiin kolmen päivän sisällä kaksi 14-vuotiasta tyttöä. Toinen murhaajista oli 14-vuotias luokkakaveri.

Syksyllä puolestaan katosi 25-vuotias nainen, joka löydettiin pari viikkoa myöhemmin kuolleena. Murhaaja oli kaksoisraiskauksesta tuomittu mies, joka teki paluuta yhteiskuntaan avoimessa hoitolaitoksessa. Arvata saattaa, että tapaus sai aikaan kiivasta keskustelua koko maassa ja keskustelu jatkuu edelleen.

Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun hollantilaismiehet saivat yleisen äänioikeuden. Maaliskuun 15. päivä Alankomaissa järjestettiin parlamentin alahuonevaalit. Äänestäjillä oli vara valita, sillä mukana vaalikisassa oli 28 puoluetta. Vaalien tulos johti historian pisimpiin hallitusneuvotteluihin: Mark Rutten kolmas hallitus asetettiin virkaansa 225 päivän kuluttua vaaleista. Hallituskoalition muodostavat markkinaliberaalit VVD, demokraatit D66, kristillisdemokraatit CDA ja kristillinen liitto CU.

Yksi vuoden keskustelun aiheista oli eutanasialain muuttaminen. Vuosi sitten D66 teki aloitteen lain muuttamisesta. Lain tuli antaa terveille vanhuksille mahdollisuus päättää elämänsä, kun he itse katsoisivat sen olleen riittävä. Puolue halusi lopettaa vuonna 2002 voimaan tulleen lain, jonka mukaan eutanasiaan tuli olla lääketieteellinen syy. Uusi laki koskisi yli 75-vuotiaita vanhuksia, joiden ensin tulisi keskustella ’elämänpäätöksen’ ohjaajan kanssa.

Poliittinen keskustelu asiasta kävi kuumana ja uuteen hallitusohjelmaan otettavasta eutanasiakohdasta keskusteltiin kauan. Rutten uuden hallituksen aikana uutta eutanasialakia ei tule.

Hyönteismyrkyn saastuttamat kananmunat kuohuttivat hollantilaisten ja monien muiden mieliä heinäkuussa. Miljoonia kananmunia jouduttiin tuhoamaan, supermarkettien munahyllyt olivat tyhjiä jonkun aikaa ja vahingot nousivat kymmeniin miljooniin euroihin.

Urheilussa hollantilaiset saivat hurrata useammankin kerran: Giro d’Italian voitti ensimmäisen kerran historiassa hollantilainen (Tom Dumoulin), hollantilaisnaiset voittivat Euroopan mestaruuden jalkapallossa, Max Verstappen voitti Formuloissa Malesiassa ja Meksikossa ja hollantilaisnaiset voittivat maahockeyn maailmanmestaruuden.

Huhtikuussa uutisissa loistivat jättiläispandat Wu Wen ja Xing Ya, jotka Alankomaat sai lainaan Kiinasta. Twitterissä islaminvastaisen populistipuolueen Geert Wilders esitteli kaksi kissaansa, jotka tietenkin saivat – ja saavat edelleen – paljon tykkäyksiä.

Vuoden 2017 sanaksi valittiin app-onnettomuus. Tällä ei tarkoiteta väärälle henkilölle vahingossa lähetettyä appia vaan onnettomuutta, jonka joku on aiheuttanut appia käyttäessään.

Joulukuun puolivälissä Alankomaita koetteli lumi. Kahden päivän aikana lunta tuli paikoin 30 cm. Julkinen liikenne seisahtui, lentokenttä hiljeni, ruuhkajonoja oli pahimmillaan 1500 km. Mutta lapsilla oli hauskaa, sillä kun täällä sataa lunta, pääsee tekemään lumiukkoja vaikka keskellä yötä!

Kun kirjoitan tätä, vuoden viimeinen ilta alkaa hämärtyä ja ulkona on 12 astetta lämmintä. Tänä aamuna maan eteläosassa oli 13,4 astetta. Historian lämpimin uudenvuodenaatto. Historiallisia ennätyksiä tehtiin tänä vuonna useita.

Hyvää ja turvallista uutta vuotta kaikille Miilun lukijoille!