Oikein hyvää joulua!

Taasen se on ovella. Siis joulu tietenkin. Tällä juhlallahan on eri nimiä eri kielissä. Saksaksi se on Weihnachten, mikä merkitsee Pyhää yötä. Englanniksi Christmas eli Kristus-messu. Ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi, Noel, Navidad, Natale tarkoittavat yksinkertaisesti syntymää.

Suomen kielen joulu on lainaa ruotsin jul-sanasta. Myös eestiksi se on jõul. Sen alkuperästä ei olla aivan varmoja, mutta monet kielitieteilijät uskovat sen olevan germaaninen sana, mikä tarkoittaa pyörää, kehää, ympyrää. Siis samaa juurta kuin esim. englannin sana wheel (pyörä).

Ajanlaskumme on yleensä lineaarista. Aika etenee kuin janalla eikä koskaan palaa taaksepäin. Monissa kulttuureissa aika on sen sijaan syklistä ja näinhän mekin usein ajattelemme. Kevättä seuraa kesä, kesää syksy, sitten tule talvi ja sitten taasen kevät. Tähän vuodenkiertoon kuuluvat tietyt merkkipäivät ja juhlat, jotka toistuvat samaan aikaan joka vuosi. Näin on joulunkin kanssa. Joka vuosi se tulee -haluamme sitä tai emme, olemme siihen valmistautuneet tai emme.

Suomalaiseen jouluperinteeseen kuuluvat sauna ja kuusi, kinkku ja riisipuuro. Haudoilla käynti. Enenevässä määrin ulkona ja sisällä loistavat valot. Käyvätpä monet yhä joulukirkoissa, vaikka määrä on ollut jo pitkään melkoisessa laskussa.

Toisissa maissa on toisenlaisia tapoja. Kanadassa kalkkuna on joulupöydän keskus. Kataloniassa jouluseimiasetelmaan kuuluu erottamattomasti Caganer, tuo pikkuinen miespuolinen henkilö, joka housut kintuissa ulostaa jouluseimeen. Se olemassaololle on useita selityksiä, joista yksi on maan lannoittaminen suotuisalle kasvulle.

Asenteemme jouluun vaihtelee. Osa meistä on kuin Dickensin Saituri (Scrooge), jonka mukaan joulu on humpuukia. Mutta tänäkin vuonna lapset odottavat joulua kiihkeästi pukin ja lahjojen toivossa. Ja kyllä ne kerran vuodessa tuntuvat joulun tuoksut ja maut saavan vanhemmankin mielen hyväksi ja herkäksi.

Usein jouluun liittyvät niin suuret odotukset, että pettymys on monelle joulunviettäjälle tuttu. Elämähän harvoin menee niin kuin toivoo ja odottaa.

Mutta joulu tulee kuitenkin. Ja aina se ”valtaa sielun ja sydämen” niin kuin joululaulussa laulamme. Vaikka ”maassa rauha” ei toteudu, niin ”hyvä tahto” täyttää meidät kaikki. Oikein hyvää joulua!