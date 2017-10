Ajanlaskumme on lineaarista. Usein ajankulua verrataankin suoraan viivaan, jolla tapahtumat lisätään toisistaan oikealle asetetuilla pisteillä.

Kuitenkin puhumme myös ”vuodenkierrosta”. Siis siitä, kuinka talvea seuraa kevät, sitten tulee kesä ja syksy. Ja sitten taas talvi, kevät, kesä jne… Tämän kiertokulun eri paikkoihin olemme oppineet asettamaan tietynlaista säätä ja tietynlaisia tapahtumia ja aktiviteetteja.

Syksyyn olemme tottuneet liittämään koulujen alun. Tosin perusasteen koulut ovat Suomessa jo jonkin aikaa alkaneet jo loppukesällä, elokuun puolivälissä), mikä mielestäni on aivan hölmö ratkaisu. Yliopistot ja kansalaisopistot aloittavat näin syyskuussa. Nuo jälkimmäiset ovat tärkeässä asemassa niin yleisen sivistyksen kuin erityisosaamisen alueella juuri varttuneemmalle väestön osalle.

Viime vuonna Sonkajärven kunnassa pidettiin 2996 kansalaisopiston oppituntia. Opiskelijoita oli kaikkiaan 722. Kevään oppilaskyselyssä yli 80 % vastanneista oli täysin tyytyväisiä opintoryhmiin ja kurssitarjontaan. Opettajien ammattitaitoon oli peräti yli 94 % kurssilaisista tyytyväisiä! Hienoja lukuja. Ne osoittavat sen, kuinka kansalaisopisto vaikuttaa satojen kuntalaisten elämään positiivisesti ja lisää varmasti heidän hyvinvointiaan ja parantaa elämän laatua.

Yhtenä tekijänä on luonnollisesti uuden oppimisen ilo ja riemu. Sanotaan, ettei vanha koira uusia temppuja opi. Tiedämme, että kyllä se koirakin oppii. Ihmisestä puhumattakaan. Eli ei muuta kuin nyt otat kiinni itseäsi niskasta ja lähdet rohkeasti opinto- ja harrastepiiriin. Ja parasta mitä voit ystävällesi tehdä, on se, kun tuot hänet mukanasi.

Valinnan varaa on yllin kyllin. Kurssien hinnat ovat kohtuullisia ja osa niistä on aivan ilmaisia. Sattuneesta syystä haluan suositella erityisesti Rutakon ja Sukevan lukupiirejä sekä Rutakon englannin keskustelupiiriä, mikä sopii niin pitemmälle ehtineelle kuin aivan alkavallekin. Takaan, että hauskaa on!

Siellä sitten tavataan. Oppia ikä kaikki.