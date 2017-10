Puutetta pytyistä

Oletteko kuulleet kaksivuotiaasta pikkumiehestä, joka sai 140 euron sakon, kun ei ukkinsa kanssa löytänyt nopeasti vessaa ja pissasi kadulle? Kun maassa ei vieläkään ole uutta hallitusta, medialla on aikaa ja tilaa uutisoida myös tärkeistä asioista… Viime viikkoina mieliä ovat kuohuttaneet julkiset vessat – tai paremminkin niiden puute.

Kaikki alkoi siitä, kun eräs nuori nainen sai Amsterdamissa sakon myöhään yöllä kadulle pissattuaan. Hän vei asian oikeuteen perustellen tekoaan sillä, ettei lähistöllä ollut yleistä naisten vessaa ja hätä oli suuri. Miestuomari totesi, että nainen olisi voinut käyttää miesten urinaaria (jota täällä myös pissakiekuraksi kutsutaan – oveton pyöreä rakennelma, joka on auki alaosasta ja jossa miehet voivat kahdella seinämällä tyhjentää rakkonsa).

Mutta koska on tosiasia, että naisten vessoja on kaikkialla liian vähän, tuomari alensi sakkoa viidellä kympillä. Nyt asia on viety Amsterdamin kaupungin käsiteltäväksi. Naiset vaativat enemmän yleisövessoja, sillä eiväthän naiset voi miesten urinaareissa asiallaan käydä – silloin tulee sakkoja julkisella paikalla pyllistelystä.

Oikeuden päätöksen jälkeen Facebookissa alkoi kampanja, jonka tarkoituksena oli koota yhtenä iltana mahdollisimman monta naista Leidsepleinille (yksi Amsterdamin tunnetuimmista aukioista) käyttämään siellä seisovaa miesten urinaaria. Kampanjan järjestäjä yllättyi sen saamasta huomiosta. Hän odotti muutamaa kymmentä vastausta Facebook-kutsuunsa, mutta yli 1000 naista reagoi, jonka johdosta jouduttiin neuvottelemaan Amsterdamin kaupungin kanssa.

Kaupunki kielsi pissaprotestin. Mutta naiset protestoivat seuraavana viikonloppuna eri puolilla maata miesten pissakiekuroissa ja täyttivät Facebookin ja Twitterin ”pissapostilla”.

Tapaus innosti myös miehiä kirjoittamaan yleisönosastoilla omia huomioitaan yleisistä vessoista. Yksi mies kirjoitti, että sen jälkeen, kun junista poistettiin vessat, hän kasteli kerran housunsa – ihan tietoisesti, kun ei nähnyt muutakaan mahdollisuutta.

Alankomaissa poistettiin muutama vuosi sitten vessat kaikista lyhyen matkan junista. Ja intercity-junissa vessat ovat usein poissa käytöstä.

Mutta se kaksivuotias rikoksen tekijä… Hän oli ukkinsa kanssa kaupungilla ja he odottelivat mummoa supermarketin ulkopuolella. Tuli pissahätä eikä ukki löytänyt siihen hätään mistään vessaa, joten hän sanoi, että poika voi pissata seinän viereen. Poliisi sattui näkemään tapauksen ja kirjoitti ulkona pissaamisesta sakon.

Alankomaissa ”wildplassen” on ehdottomasti kielletty. Tapahtuma levisi salamannopeasti sosiaalisessa mediassa ja aiheutti rajuja kommentteja. Jonkin ajan kuluttua poliisi veti sakon takaisin, koska ”ei ollut juridisesti mahdollista sakottaa ukkia lapsenlapsen luvattomasta teosta”.

Poliisin tiedottajan mukaan sakon perumisella ei ollut mitään tekemistä kaiken media-huomion kanssa.