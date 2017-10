Tilakysymyksiä

Kun lauma kasvaa, tilakysymykset tulevat vastaan.

Niin kävi myös Aatu Elmerin ja Unto Jalmarin laumassa. Sohva kävi liian pieneksi. Vaikka kolmen istuttavaan sohvaan olisi miten aseteltu emännän lisäksi kahta koiraa ja yhtä kissaa, ei tila tahtonut riittää. Ei, vaikka kissalla olikin taipumusta puskea emännän syliin velttoilemaan.

Ennemmin tai myöhemmin kissa haroi käpälällään vieressä olevaa koiraa loitommalle tai pomppasi päälle niin, että rentoutumisesta ei ollut enää tietoakaan.

Aina joutui joku porukasta jäämään lattialle liian pienen sohvan takia. Sellainen tuntui pahalle. Emännän mielenterveys alkoi järkkyä: hän joutui joka ilta omassa tuvassaan tilanteeseen, joka muistutti häntä yhteiskunnan kahtiajakoisuudesta, siitä, kuinka parempiosaiset istuvat pehmeällä sohvalla tiivis sosiaalinen verkosto tukenaan samaan aikaan kun heikompiosainen joutui yksin lattialle.

Tilanne oli kestämätön. Emäntä halusi tehdä jotain sille vääryydelle, jota oman kodin olosuhteet heijastelivat. Hän osti uuden sohvan. Oikein kulmasohvan. Vai sanotaanko sitä divaaniksi? Joka tapauksessa siinä mahtuu olemaan kahteen suuntaan leveästi. Kenenkään ei enää tarvitsisi jäädä yksin lattialle.

Yleensä emäntä asettuu kulmaan, Aatu Elmeri toiseen siipeen ja Unto Jalmari toiseen. Sulo Viljami kiepsahtaa joko emännän syliin tai sohvan pidempään päähän koiran viereen.

Tätä onnea kestää yleensä vain hetken. Pian joku näistä neljästä on lattialla joko sohvalta häädettynä tai omasta halustaan.

Tilanne on antanut emännälle uutta näkökulmaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden syy-seuraussuhteisiin. Mieleen on hiipinyt ajatus siitä, että olipa sohva miten suuri tahansa, aina joku jää lattialle. Koskaan ei saavuteta täydellistä tasa-arvoa.

No, onneksi yhteiskunnallisen vääryyden heijastuman korjaamiseksi ei sentään ryhdytty massiivisempiin toimenpiteisiin kuin sohvan ostoon alennusmyynnistä. Että ei esimerkiksi ruvettu laajentamaan taloa.

Tosin Aatu Elmeri ja Unto Jalmari ovat olleet emäntänsä kanssa äimän käkenä, miten paljon tilaa vie sellainen pieni kissa kuin Sulo Viljami. Emännän kanssa on ihmetelty myös sitä, kuinka paljon se syö, miten nopeasti se kasvaa ja minkä vuoksi se äkkiarvaamatta hyökkää kimppuun.

Koirat ovat emäntineen siunanneet sitä, että talossa voi juosta ympyrää karkuun toista, jos toinen jahtaa. Ja että siinä on huoneita sen verran, että on mahdollista vetäytyä kissan villimpien tuokioiden ajaksi pois jaloista. Ja että kissoillekin on keksitty virikepelejä, joiden parissa ne saattavat ainakin ajoittain viihtyä pitkäänkin. Ja että asutaan maalla sen verran kaukana tiestä, että emäntä uskaltaa pistää kissan ulos niin, että päästään pahimman yli.