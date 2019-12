Unohda Hollanti – Alankomaat käyttöön!

Mitä sinulle tulee mieleen, jos sanon, että asun Hollannissa? Sama, mikä monille muillekin: tulppaanit, tuulimyllyt, alava maa, padot, juusto ja huumausaineet?

Täkäläinen ulko- ja talousministeriö haluavat tähän mielikuvaan muutoksen. Ministeriöt haluavat, että ihan lähitulevaisuudessa puhutaan vain Alankomaista. Hollanti viittaa nimittäin vain kahteen maakuntaan Alankomaissa (Etelä-Hollanti ja Pohjois-Hollanti) – maan virallinen nimi on Alankomaat.

Alankomaiden virallinen promootiosivusto internetissä on vielä Holland.com –nimellä. Hollanti on aikanaan valittu nimeksi, koska ulkomaalaisten on helpompi lausua se kuin The Netherlands tai hollanniksi Nederland. Mutta nyt on aika unohtaa Hollanti.

Viranomaiset toivovat, että The Netherlands antaa uuden impulssin viennille, turismille, urheilulle ja Alankomaiden kulttuurille, normeille ja arvoille. Alankomaita halutaan profiloida avoimena, kekseliäänä ja osallistavana maana.

Ei ole ihan sattuma, että Hollanti halutaan muuttaa Alankomaiksi juuri nyt. Rotterdamissa toukokuussa järjestettävät euroviisut 2020 tarjoavat mainion mahdollisuuden saada ”uusi” nimi kansainvälisesti kartalle: kolmena iltana aina 180 miljoonaa katsojaa on mieletön mahdollisuus markkinoinnille. Lehtitietojen mukaan myös Tokion olympialaisia 2020 hyödynnetään täysillä The Netherlandsin tunnetuksi tekemiseen.

The Netherlands sopii erittäin hyvin myös Alankomaiden turistiorganisaatiolle (NBTC, Holland Marketing), jonka tulevassa neljän vuoden suunnitelmassa on otettu päämääräksi turistivirtojen kääntäminen Amsterdamista ja muista suurkaupungeista maaseudulle, sillä The Netherlands on muutakin kuin Amsterdam kukkatoreineen ja kanaaleineen, ”coffeeshoppeineen” ja suurine museoineen. Varsinkin Amsterdam on valittanut jo kauemman aikaa valtavasta turistivirrasta, joka aiheuttaa ongelmia paikallisille asukkaille hälinällä ja roskaamisella.

Tässä NBTC:tä saattaa yllättäen auttaa äskettäin julkaistun Lonely Planet – matkaoppaan ylistys Alankomaista vuoden 2020 matkailukohteena. Oppaassa luetellaan paljon kohteita, jotka ovat Amsterdamin ulkopuolella, kuten esimerkiksi Groningen, Arnhem ja Texelin saari. Tällä hetkellä Alankomaissa käy vuosittain noin 19 miljoonaa turistia. Kymmenessä vuodessa kävijämäärän odotetaan kasvavan 29 miljoonaan – ja tämä arvio oli tehty ennen Lonely Planetin ylistävää artikkelia.

Pari päivää sitten julkistettiin Alankomaiden uusi logo, jonka hintalapuksi ilmoitettiin 200.000 euroa. Entisessä logossa oli oranssin värinen tulppaani ja vieressä oranssilla teksti Holland. Ja millainen uusi logo on? Siinä on hyvin lähekkäin oranssin väriset isot kirjaimet N ja L, joissa N-kirjaimen oikea puoli ja L-kirjaimen vasen puoli muodostavat yhdessä tulppaanin kukan – ja perässä lukee vielä Netherlands. No, arvattavastikin sosiaalinen media on ollut viime päivät täynnä logo-postauksia, sillä logo herättää tulppaanin lisäksi monenlaisia muita mielikuvia – ja saa varsinkin kielitieteilijöiltä kritiikkiä: ”Netherlands, eikös sen pitäisi olla The Netherlands?”