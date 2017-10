Vintage villitsee

Mistä tietää, että alkaa olla jo tosi tanakasti keski-iässä? No varmasti monestakin asiasta, mutta ennen muuta siitä, että oma kotiseutu ja sen historia alkavat kiinnostaa entistä enemmän.

Näin on tainnut käydä monelle muullekin, ja sen huomaa Facebookissa olevien Vintage-ryhmien suosiosta.

Ei taida olla enää sellaista kuntaa, josta ei olisi omaa vintage-ryhmää. Niiden suosio on huima: esimerkiksi Sonkajärven ja Sukevan ryhmässä on jäseniä jo reilu tuhat, vaikka kyseinen sivu näki valkeuden vasta tuossa kevään korvalla.

Sonkajärven ryhmän lisäksi seuraan säännöllisesti kahta muutakin nostalgiasivua: synnyinkuntani Vesantolainen-sivua sekä edellisen asuinkuntani Vintage Nilsiä -sivua. Molemmilla paikkakunnilla kun on yhä paljon tuttuja.

Jaa että mikä niiden sivujen tarkoitus oikein on? No muistella menneitä, jakaa vanhoja kuvia, ihmetellä nykypäivää ja miettiä tulevaisuutta. Sanalla sanoen: yhdistää entisiä, nykyisiä ja ehkä jopa tulevia kuntalaisia.

Parasta kyseisillä sivuilla ovat kuitenkin vanhat valokuvat.

Viimeisimmäksi Vintage Sonkajärvi -sivuilla komeili kuva ihastuttavasta oranssista bussivanhuksesta. Kuva oli kerännyt useita kymmeniä kommentteja ja muistoja Komulaisen linjurista. Rippikuva vuodelta 1966 oli sekin saanut peräänsä parikymmentä kommenttia. Kolmas kuva kertoi kinkereistä Palosenmäellä 1960-luvun alussa.

Vesantolainen-sivulla on viime aikoina ihasteltu vanhoja luokkakuvia. Kyllä se ihan huokaisutti, kun huomasin tuttujen opettajien ryhmäkuvan.

Samaan aikaan Vintage Nilsiä -sivuilla on komeita otoksia Kypäräiseltä, Louhosareenalta ja Huutavanholman luonnonsuojelualueelta. Joku muisteli entistä karskinpuoleista naisrehtoria, joka kuitenkin oli ostellut – omilla rahoillaan – kumijalkineita köyhille koululaisille, joilla oli huonot kengät.

Edustettuna on tietysti myös tänä vuonna 60 vuotta täyttävä jalkapalloseura Nilsiän Pallo-Haukat: kuvista huomaa selvästi sekä tukka- että verkkarimuodin muutokset.

Nämäkin kaikki ovat saaneet pitkät rimpsut lukijoiden omia muistoja peräänsä.

Kaikki kunnia kuntien virallisille kotisivuille, mutta ne eivät aiheuta – eikä niiden tarvitsekaan aiheuttaa – samanlaista tunnepläjäytystä kuin nämä epäviralliset keskustelu- ja muistelusivut. Molemmilla on oma tehtävänsä: kunnan sivut tarjoavat tietoa, vintage-sivut tunnetta.

Tai otetaanpas vähän takaisinpäin: sillä kyllähän myös tieto, ennen muuta muistitieto, välittyy vintage-sivujen kautta.

Kuvaan kuuluu, että vintage-sivuja ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Joku innokas ja kotiseutuhenkinen netinkäyttäjä on vain ottanut homman hoitaakseen, ja siitä pallo on lähtenyt pyörimään.

Ihan heti en kyllä keksi toista nykysysteemiä, joka kokoaisi yhtä nopeasti ja tehokkaasti tietyn alueen ihmiset – entiset ja nykyiset – yhteen. Vintage-sivut ovat osa sitä erikeepperiä, joka liimaa ihmiset yhteisöksi.

On asiassa vielä toinenkin puoli. Sanonpa vaan, että tulevaisuuden – ja ehkä jo nykypäivänkin – historiantutkijoiden yksi aarreaitta ja kaivelupaikka löytyy juuri vintage-sivustoilta.